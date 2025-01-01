Голос и космос: Перукуа

Погружение в космос с практиками Перукуа. Этно концерт в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное событие — целительную медитацию с голосом и практиками Перукуа. Этот музыкальный феномен раздвигает рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса и оставит незабываемые впечатления.

Новая программа «Голос и Космос»

С 9 октября в МТС Live Hall Нижний Новгород пройдет новая программа Перукуа «Голос и Космос». Это безграничное путешествие для слушателя, где нет жанровых ограничений. Вы станете частью бесконечного космоса, а голос Перукуа — самой жизни — погрузит вас в удивительный мир звуков.

Музыкальный путь Перукуа

Перукуа известна своим уникальным вокалом, который будто останавливает время. В её репертуаре можно найти как этнические и джазовые стандарты, так и современные поп-хиты, такие как Be Yourself, созданный в сотрудничестве с известными саунд-продюсерами, работавшими с Кристиной Агилерой и Coldplay.

История Перукуа — это готовая статья для глянцевого журнала. Она начинала с традиционного джаза, затем добавила индейские мотивы, соул, блюз, лаунж и электронику. Но одно всегда оставалось неизменным — её восхитительный вокал, который легко узнается с первых слов любой песни.

Подготовьтесь к незабываемому путешествию!

Сотни концертов, полтора десятка мировых туров и альбомов за спиной — Перукуа готова подарить вам новые грани музыкального восприятия. Не упустите возможность стать частью её нового шоу «Голос и Космос». Это путешествие, которое вы не забудете никогда!