Спектакль Голос Есенина

Голос Есенина
12+
О спектакле

Магия стихов Сергея Есенина: концерт-спектакль "Слушать, слышать, наблюдать"

Представляем вашему вниманию уникальный концерт-спектакль, который основан на биографии и стихах великого поэта Сергея Есенина. Этот проект, ставший частью абонемента №8т (2023–24) «Слушать, слышать, наблюдать», обещает запоминающиеся моменты и глубокие эмоции.

Творческий коллектив

В постановке задействован ансамбль «Маркелловы голоса» под руководством Александра Казанцева. Художественное слово представляют Денис Казанцев и Дмитрий Карпов, который также выступает на фортепиано. Режиссёром спектакля является Денис Казанцев, который также является ведущим актером театра Сергея Афанасьева.

Уникальность проекта

Что же такое этот концерт? Это и спектакль, и поэтический вечер одновременно. Сложно дать точное определение, так как создатели ищут новые пути для передачи чувств и мыслей Есенина. Сценарий был написан самим Денисом Казанцевым в сотрудничестве с композитором Игорем Тюваевым, который создал музыкальное сопровождение. В центре внимания — «личные» истории поэта, его размышления о жизни и воспоминания о дорогих ему женщинах.

Артисты в разных ролях

На сцене можно увидеть двух основных актеров: «он» играет Есенина, а «она» ведёт диалог от лица его женщин. Но на самом деле все участники проекта становятся актерами: пианист Дмитрий Карпов, гитарист Сергей Миронов, артисты ансамбля «Маркелловы голоса» и даже дирижёр. Это создает необычную атмосферу, в которой каждый вносит вклад в общий художественный замысел.

Ожидания и результат

Мы уверены, что данный спектакль привлечет внимание зрителей. Проект уже имел успех и готов заново покорять сердца зрителей своим поэтическим содержанием и музыкальной магией.

Апрель
12 апреля воскресенье
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

