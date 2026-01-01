Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голос — лучший инструмент!
Киноафиша Голос — лучший инструмент!

Голос — лучший инструмент!

О концерте

Концерт абонемента «Знакомьтесь, это мы!»

В Свердловской детской филармонии пройдет уникальная просветительская программа и концерт, посвященные возможностям человеческого голоса и вокальному искусству. Это событие входит в абонемент «Знакомьтесь, это мы!» и предназначено для юных слушателей от 6 лет.

Участники программы

В программе выступят:

  • Джаз-хор: это уникальный коллектив девочек, насчитывающий более 150 участниц. Они известны своими сложными многоголосными произведениями и артистизмом.
  • Капелла мальчиков и юношей: коллектив, которому удается продемонстрировать мощь и чистоту мужских голосов в исполнении как классических, так и современных произведений.
  • Театр мюзикла: он представит вокальные номера с элементами хореографии и актёрского мастерства, что добавит программе яркости и динамики.

Не упустите шанс познакомиться с прекрасным миром вокального искусства и насладиться талантами юных исполнителей!

Купить билет на концерт Голос — лучший инструмент!

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
10 апреля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
24 апреля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты при свечах
6+
Рок

Мировые рок-хиты при свечах

14 августа в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 599 ₽
Theodor Bastard
12+
Поп Фолк

Theodor Bastard

27 ноября в 20:00 Свобода
от 2000 ₽
Клод Дебюсси: остановись, мгновенье!
6+
Классическая музыка

Клод Дебюсси: остановись, мгновенье!

17 апреля в 15:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше