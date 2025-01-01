Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Голливуд 30-х годов, время грёз и романтики. Это эпоха пышных вечеринок, блеска бриллиантов и роскошных нарядов, где смокинги и вечерние платья создают атмосферу волшебства.
Мир великих фильмов и мюзиклов, знакомых каждому зрителю, переплетается с духом джаза. Советская киноиндустрия создает свою уникальную сказку, представляя нового человека — полновластного хозяина своей жизни. Это время небывалого энтузиазма, строек и открытий.
Две страны, два мира, и музыка джаза объединяет молодых творцов по обе стороны океана. Солисты Нижегородской Государственной Академической Филармонии Татьяна Гейн и Алексей Тимушев подарят вам незабываемые моменты, исполняя хиты таких композиторов, как:
Не упустите шанс погрузиться в волшебный мир джаза и насладиться лучшими музыкальными произведениями этой удивительной эпохи!