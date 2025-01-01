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Голливуд 30-х
Киноафиша Голливуд 30-х

Голливуд 30-х

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебный мир джаза: музыкальное путешествие в эпоху 30-х

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Голливуд 30-х годов, время грёз и романтики. Это эпоха пышных вечеринок, блеска бриллиантов и роскошных нарядов, где смокинги и вечерние платья создают атмосферу волшебства.

Мир великих фильмов и мюзиклов, знакомых каждому зрителю, переплетается с духом джаза. Советская киноиндустрия создает свою уникальную сказку, представляя нового человека — полновластного хозяина своей жизни. Это время небывалого энтузиазма, строек и открытий.

Две страны, два мира, и музыка джаза объединяет молодых творцов по обе стороны океана. Солисты Нижегородской Государственной Академической Филармонии Татьяна Гейн и Алексей Тимушев подарят вам незабываемые моменты, исполняя хиты таких композиторов, как:

  • Джордж Гершвин
  • Генри Манчини
  • Джерри Стайн
  • Гарольд Арлен
  • Эдвард Гарнер
  • Александр Цфасман
  • Юрий Милютин
  • Исаак Дунаевский
  • Михаил Минков

Не упустите шанс погрузиться в волшебный мир джаза и насладиться лучшими музыкальными произведениями этой удивительной эпохи!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 20 сентября
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
20:30 от 1300 ₽

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