Спектакль Голиас-шпиль

Голиас-шпиль: соединение драмы и музыки на сцене театра «Шалом»

В этом пуримшпиле рассказывается одна из самых древних и закрученных историй. Пророк Шмуел велит первому царю Израиля, Шоулу, исполнить волю Вс-вышнего — стереть с земли амалекитян, вражеский народ. Но Шоул, пощадив царя Агога, ослушивается приказа и теряет свое право на власть. Тогда Шмуел завершает начатое мечом...

Однако история не заканчивается на этом. На сцену выходит новая угроза — великан Голиас, бросающий вызов всему еврейскому народу. Юный пастух Довид решается выйти на поединок с ним.

Спектакль в формате пуримшпиля

«Голиас-шпиль» — это трагикомическое действо по мотивам еврейской народной пьесы. Здесь встречаются приёмы драматического театра с музыкально-хореографическими элементами и традициями площадного театра. Персонажи рождаются на пересечении маски и гротеска, голоса и движения. Текст, вступая в диалог с музыкой, разрастается в единую многослойную звуковую партитуру.

Уникальный жанр пуримшпиля

Важно отметить, что это эскиз пуримшпиля. Не ждите привычного спектакля! Пуримшпиль — это народный площадной еврейский жанр с характером, жгучим юмором и актуальностью. Он может принимать различные формы: комедии, трагикомедии, драмеди, фарса, трагифарса или даже перформанса.

Современный пуримшпиль не боится говорить о серьезном сквозь смех и иронию. Он играет с формой, провоцирует, задает вопросы и шутит — порой жестко и дерзко. Зрителю может быть неловко, но пуримшпиль без юмора и риска уже не пуримшпиль.