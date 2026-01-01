Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Голиас-шпиль
Билеты от 0₽
Киноафиша Голиас-шпиль

Спектакль Голиас-шпиль

Постановка
Шалом 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Голиас-шпиль: соединение драмы и музыки на сцене театра «Шалом»

В этом пуримшпиле рассказывается одна из самых древних и закрученных историй. Пророк Шмуел велит первому царю Израиля, Шоулу, исполнить волю Вс-вышнего — стереть с земли амалекитян, вражеский народ. Но Шоул, пощадив царя Агога, ослушивается приказа и теряет свое право на власть. Тогда Шмуел завершает начатое мечом...

Однако история не заканчивается на этом. На сцену выходит новая угроза — великан Голиас, бросающий вызов всему еврейскому народу. Юный пастух Довид решается выйти на поединок с ним.

Спектакль в формате пуримшпиля

«Голиас-шпиль» — это трагикомическое действо по мотивам еврейской народной пьесы. Здесь встречаются приёмы драматического театра с музыкально-хореографическими элементами и традициями площадного театра. Персонажи рождаются на пересечении маски и гротеска, голоса и движения. Текст, вступая в диалог с музыкой, разрастается в единую многослойную звуковую партитуру.

Уникальный жанр пуримшпиля

Важно отметить, что это эскиз пуримшпиля. Не ждите привычного спектакля! Пуримшпиль — это народный площадной еврейский жанр с характером, жгучим юмором и актуальностью. Он может принимать различные формы: комедии, трагикомедии, драмеди, фарса, трагифарса или даже перформанса.

Современный пуримшпиль не боится говорить о серьезном сквозь смех и иронию. Он играет с формой, провоцирует, задает вопросы и шутит — порой жестко и дерзко. Зрителю может быть неловко, но пуримшпиль без юмора и риска уже не пуримшпиль.

Купить билет на спектакль Голиас-шпиль

Помощь с билетами
Март
5 марта четверг
20:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23

В ближайшие дни

Записки Черномора
6+
Детский Интерактивный
Записки Черномора
7 марта в 15:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 1200 ₽
Бременские музыканты
0+
Детский
Бременские музыканты
29 марта в 12:00 Театр музыки и драмы Стаса Намина
от 1800 ₽
Записки сумасшедшего
16+
Музыка
Записки сумасшедшего
29 августа в 18:00 Дворец на Яузе
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше