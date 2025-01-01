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Голиаф
Билеты от 3500₽
Киноафиша Голиаф

Спектакль Голиаф

Постановка
Шалом 12+
Режиссер Александр Золотовицкий
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Переписывая историю о Давиде и Голиафе

Многие с детства знакомы с библейской историей о Давиде и Голиафе: молодой пастух Давид сразил великана Голиафа метким выстрелом из пращи и спас евреев от векового рабства. Однако что если взглянуть на эту историю с другой стороны?

Голиаф как заложник судьбы
В этой версии Голиаф предстает не как кровожадный воин, а как живой человек, возможно, ставший заложником своей судьбы. Он не стремился убивать и, возможно, был вынужден принять участие в битве. Режиссёр эскиза Саша Золотовицкий предлагает переосмысление канонического образа великана, чтобы показать его с иной, более человеческой стороны.

Новый взгляд на знакомую историю
Эта адаптация призвана заставить зрителей задуматься о природе конфликтов, о том, как истории могут меняться в зависимости от точки зрения, и о том, как часто мы судим о людях по внешним признакам или предвзятым стереотипам.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 3500 ₽

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