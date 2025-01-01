Спектакль Голиаф

Переписывая историю о Давиде и Голиафе

Многие с детства знакомы с библейской историей о Давиде и Голиафе: молодой пастух Давид сразил великана Голиафа метким выстрелом из пращи и спас евреев от векового рабства. Однако что если взглянуть на эту историю с другой стороны?

Голиаф как заложник судьбы

В этой версии Голиаф предстает не как кровожадный воин, а как живой человек, возможно, ставший заложником своей судьбы. Он не стремился убивать и, возможно, был вынужден принять участие в битве. Режиссёр эскиза Саша Золотовицкий предлагает переосмысление канонического образа великана, чтобы показать его с иной, более человеческой стороны.

Новый взгляд на знакомую историю

Эта адаптация призвана заставить зрителей задуматься о природе конфликтов, о том, как истории могут меняться в зависимости от точки зрения, и о том, как часто мы судим о людях по внешним признакам или предвзятым стереотипам.