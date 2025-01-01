Меню
Golden Blues
Билеты от 2500₽
Киноафиша Golden Blues

Golden Blues

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная ночь блюза в Москве

В каждую субботу в 22:00 на сцене нашего театра собираются настоящие мастера блюзовой музыки. Это не просто обычные исполнители, а мэтры, которые уже долгое время радуют зрителей своим талантом и уникальным звучанием.

Блюз — это более чем просто музыка. Это настоящая философия, отражающая радости и печали жизни, способная тронуть до глубины души. Каждая нота словно откровение, которое позволит вам погрузиться в атмосферу тепло и искренности.

Приглашаем вас стать частью этой уникальной ночи, где звуки блюза помогут забыть о повседневных заботах и открыть сердца новым эмоциям. Не упустите возможность насладиться чарующими мелодиями и рассказами, которые могут изменить ваше настроение.

Заходите в эту субботу в 22:00 и позвольте себе стать частью этого удивительного музыкального мира!

Купить билет на концерт Golden Blues

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
20 сентября суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
27 сентября суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
1 ноября суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
6 декабря суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
13 декабря суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
3 января суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
10 января суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
17 января суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
24 января суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
31 января суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
7 февраля суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
14 февраля суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
21 февраля суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
28 февраля суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
6+
Живая музыка Неоклассика
Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
19 октября в 17:15 Дом Гоголя
от 950 ₽
Концерт при свечах. Людовико Эйнауди
12+
Неоклассика
Концерт при свечах. Людовико Эйнауди
29 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
20 ноября в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
