Golden Blues с Алексеем Аграновским
Билеты от 2500₽
О концерте/спектакле

Музыка блюза в Джем Клуб Мьюзик

Каждую субботу в 22:00 в нашем клубе собираются настоящие мэтры блюзовой сцены Москвы. Эти талантливые музыканты готовы подарить зрителям незабываемые вечера, полные эмоциональных и захватывающих выступлений.

Блюз — это не просто музыка. Это откровение, способное поднять настроение и затронуть самые глубины души. Его мелодии рассказывают истории, которые resonate с каждым из нас. Приглашаем вас стать частью этого уникального музыкального жанра в эту субботу!

Не упустите возможность получить скидку 33% на концерты сентября. Промокод доступен в нашем телеграм-канале Джем Клуб Мьюзик.

Купить билет на концерт Golden Blues с Алексеем Аграновским

Октябрь
4 октября суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

