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Голая
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Спектакль Голая

Постановка
The Театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль "Голая" в Уфе. Путешествие в мир духовности и человеческой природы

Приглашаем вас на уникальный спектакль "Голая", который погружает зрителей в захватывающую историю о девушке, решившей оставить привычный мир и отправиться в буддистский монастырь. Её цель — разоблачить всех тех, кто называет себя «духовными» мудрецами.

Неожиданные повороты сюжета

Однако, как это часто бывает, история принимает неожиданные обороты. Спектакль затрагивает глубокие темы: духовное и телесное, человечность и жестокость, чистота и порочность. Это не просто рассказ о внутреннем путешествии героини — это история, в которой каждый сможет найти отражение себя.

Правда в каждой детали

Каждое слово в этом спектакле — это правда. Сюжет основан на реальных событиях, что добавляет ему особую значимость и достоверность. Мы приглашаем вас задуматься о том, что значит быть «голым» в этом мире, как в физическом, так и в духовном смысле.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который заставит вас взглянуть на себя с новой стороны. "Голая" — это не просто театральное представление, это глубокое исследование человеческой природы. Подробности о времени и месте проведения можно узнать на нашем сайте.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 22 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
19:00 от 1700 ₽
Уфа, 23 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
18:00 от 1700 ₽

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