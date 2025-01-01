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Гогольилиада
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Спектакль Гогольилиада

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Театральная интерпретация Гоголя: «Ревизор» Игоря Миркурбанова

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, который основан на произведениях Н.В. Гоголя, таких как «Нос», «Портрет», «Мертвые души», «Записки сумасшедшего» и «Ревизор». Эта постановка обещает стать настоящим театральным событием, которое нельзя пропустить!

Сюжет

«Ревизор» — это история, которая заставляет задуматься о человеческих пороках и социальных недугах. Спектакль погружает зрителей в атмосферу бюрократической неразберихи и коррупции, где каждый персонаж пытается выжить в условиях абсурдной реальности. Гоголь с иронией поднимает вопросы совести, морали и истинной свободы.

Необычные факты

  • Гоголь написал «Ревизора» в 1836 году, и с тех пор пьеса не теряет своей актуальности.
  • Спектакль будет наполнен неожиданными поворотами и комедийными моментами, которые заставят вас смеяться и задумываться одновременно.
  • Интерпретация включает в себя элементы современного театра, что делает её уникальной.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть, как «Ревизор» «доедет к каждому... к каждому персонально!» и устроит полную инвентаризацию. Эта постановка заставит вас взглянуть на себя и окружающий мир с новой стороны.

Спектакль пройдет в уютном театре, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью действия. Заботьтесь о своем духовном состоянии: «Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла».

Мы ждем вас на нашем спектакле, чтобы вместе исследовать глубины Гоголевского творчества!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

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