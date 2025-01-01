Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гоголиада часть 3. Портрет
Киноафиша Гоголиада часть 3. Портрет

Спектакль Гоголиада часть 3. Портрет

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о искушениях художника по Николаю Гоголю

«Гоголиада часть 3. Портрет» — это спектакль о творческом пути художника, о его испытаниях, искушениях и сложных выборах. В основе постановки — глубокие размышления о хрупкости настоящего искусства, об измене мечте и утрате дара. Это произведение погружает зрителей в мир, где грани между истинным и ложным, вдохновением и разочарованием, иногда настолько тонки, что трудно их различить.

Творческая команда

Автор инсценировки и режиссёр: В. Бугаков
Художник: Антон Батанов
Композитор: Анатолий Файчук
Хореограф: Анна Тугушева

Суть постановки

Этот спектакль о важности не только следования своему призванию, но и о сложности оставаться верным своему внутреннему миру в условиях внешнего давления и внутренних сомнений. На сцене будут подниматься вопросы о цене, которую приходится платить за творческую свободу, и о поиске смысла в условиях социальной и личной нестабильности.

Интересные факты

Инсценировка построена на материалах произведений Гоголя, которые раскроют зрителям неизведанные аспекты жизни писателя и его героев. Уникальная комбинация театра, музыки и хореографии создаст атмосферу, в которой искусство будет казаться одновременно живым и уязвимым.

Режиссер
Виктор Бугаков
В ролях
Егор Медведев
Михаил Каргапольцев
Тарон Алексанян
Михаил Абрамов
Любовь Яковлева

Купить билет на спектакль Гоголиада часть 3. Портрет

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
18 октября суббота
19:30
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
от 2000 ₽
19 октября воскресенье
19:30
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Квест «Ограбление Казино»
12+
Иммерсивный
Квест «Ограбление Казино»
19 ноября в 11:15 «Взаперти» на Гороховой
от 5600 ₽
Квест «Магия вне Хогвартса»
6+
Иммерсивный
Квест «Магия вне Хогвартса»
29 ноября в 16:25 «Взаперти» на Казанской
от 6700 ₽
Квест «Заброшка: аномальная зона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Заброшка: аномальная зона»
1 октября в 10:00 «Взаперти» на Стахановцев, 19
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше