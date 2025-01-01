Спектакль Гоголиада часть 3. Портрет

Спектакль о искушениях художника по Николаю Гоголю

«Гоголиада часть 3. Портрет» — это спектакль о творческом пути художника, о его испытаниях, искушениях и сложных выборах. В основе постановки — глубокие размышления о хрупкости настоящего искусства, об измене мечте и утрате дара. Это произведение погружает зрителей в мир, где грани между истинным и ложным, вдохновением и разочарованием, иногда настолько тонки, что трудно их различить.

Творческая команда

Автор инсценировки и режиссёр: В. Бугаков

Художник: Антон Батанов

Композитор: Анатолий Файчук

Хореограф: Анна Тугушева

Суть постановки

Этот спектакль о важности не только следования своему призванию, но и о сложности оставаться верным своему внутреннему миру в условиях внешнего давления и внутренних сомнений. На сцене будут подниматься вопросы о цене, которую приходится платить за творческую свободу, и о поиске смысла в условиях социальной и личной нестабильности.

Интересные факты

Инсценировка построена на материалах произведений Гоголя, которые раскроют зрителям неизведанные аспекты жизни писателя и его героев. Уникальная комбинация театра, музыки и хореографии создаст атмосферу, в которой искусство будет казаться одновременно живым и уязвимым.