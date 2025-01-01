Меню
Гоголь. Триптих
Киноафиша Гоголь. Триптих

Спектакль Гоголь. Триптих

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 16+
Режиссер Игорь Казаков
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Три повести Николая Гоголя на сцене кукольного театра им. Вольховского

Что объединяет «Шинель», «Записки сумасшедшего» и «Повесть о капитане Копейкине»? Эти произведения связывают судьбы их героев — Башмачкина, Поприщина и Копейкина, которым предстоит столкновение с холодной, жестокой действительностью. Все они ожидают трагическую развязку в финале.

О Спектакле

Спектакль «Гоголь. Триптих» объединяет гоголевские повести в одно целое, создавая уникальное театральное полотно. Здесь пафос изобличения общественных пороков переплетается с безграничной любовью к маленькому человеку. Это помогает зрителям взглянуть на мир глазами героев, которые, несмотря на свои слабости, обладают невероятной силой духа.

Интересные факты

  • Гоголь является основоположником русского реализма и часто использует элементы сатиры для критики общества.
  • «Шинель» считается одним из самых известных произведений Гоголя, в котором отражены глубокие социальные проблемы своего времени.
  • «Записки сумасшедшего» — это не просто история о безумии, а сложный психологический портрет человека, потерявшего связь с реальностью.
  • «Повесть о капитане Копейкине» показывает, как мечты о великом могут столкнуться с обыденностью жизни.

Приглашение к просмотру

Не упустите возможность погрузиться в мир гоголевских персонажей и их непростые судьбы. Спектакль «Гоголь. Триптих» — это шанс увидеть, как классическая литература оживает на сцене, вызывая глубокие эмоции и заставляя задуматься о важном.

