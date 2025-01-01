Спектакль Гоголь. Петербургские повести

Театрализованная прогулка «Гоголь. Петербургские повести» от Театра Монплезир

Театральный проект «Гоголь. Петербургские повести» продолжает уникальный стиль театра Монплезир, погружая зрителей в мистическую атмосферу Гоголевского Петербурга. Этот проект включает в себя две части:

Театрализованная прогулка

Первая часть — театрализованная прогулка с профессиональными артистами по местам Сенного округа, где жил Николай Васильевич Гоголь и писал свои произведения. Продолжительность прогулки — 1 час.

Спектакль в театре

Вторая часть — спектакль в театре «Монплезир» по адресу: ул. Большая Подьяческая, д. 14. Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут.

Данный формат постановок стал визитной карточкой театра «Монплезир» и завоевал любовь зрителей по всей России! Яркие, эмоциональные уличные сцены органично сочетаются с фантастическим реализмом театрального действа.

В спектакле можно увидеть, как нос разгуливает по Невскому проспекту, художник влюбляется в прекрасную незнакомку и теряет рассудок, а призрак чиновника бродит по набережным, срывая с прохожих шинели. Все эти петербургские повести переплетаются между собой, создавая причудливый мир неповторимой гоголевской иронии.

Стиль и режиссура

Маски, перевоплощение, мгновенная трансформация и яркая характерность — стиль режиссера Игоря Ларина в полной мере отражены в спектакле. «О., не верьте этому Невскому проспекту!» — восклицает Гоголь, ведь «Нет ничего лучше Невского проспекта!»

Общая продолжительность проекта — 2 часа 20 минут.

Сбор зрителей в 18:45 по адресу: Сенная площадь, д. 13! Начало в 19:00.