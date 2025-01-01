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Гоголь. Петербургские повести
Киноафиша Гоголь. Петербургские повести

Спектакль Гоголь. Петербургские повести

12+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театрализованная прогулка «Гоголь. Петербургские повести» от Театра Монплезир

Театральный проект «Гоголь. Петербургские повести» продолжает уникальный стиль театра Монплезир, погружая зрителей в мистическую атмосферу Гоголевского Петербурга. Этот проект включает в себя две части:

Театрализованная прогулка

Первая часть — театрализованная прогулка с профессиональными артистами по местам Сенного округа, где жил Николай Васильевич Гоголь и писал свои произведения. Продолжительность прогулки — 1 час.

Спектакль в театре

Вторая часть — спектакль в театре «Монплезир» по адресу: ул. Большая Подьяческая, д. 14. Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут.

Данный формат постановок стал визитной карточкой театра «Монплезир» и завоевал любовь зрителей по всей России! Яркие, эмоциональные уличные сцены органично сочетаются с фантастическим реализмом театрального действа.

В спектакле можно увидеть, как нос разгуливает по Невскому проспекту, художник влюбляется в прекрасную незнакомку и теряет рассудок, а призрак чиновника бродит по набережным, срывая с прохожих шинели. Все эти петербургские повести переплетаются между собой, создавая причудливый мир неповторимой гоголевской иронии.

Стиль и режиссура

Маски, перевоплощение, мгновенная трансформация и яркая характерность — стиль режиссера Игоря Ларина в полной мере отражены в спектакле. «О., не верьте этому Невскому проспекту!» — восклицает Гоголь, ведь «Нет ничего лучше Невского проспекта!»

Общая продолжительность проекта — 2 часа 20 минут.

Сбор зрителей в 18:45 по адресу: Сенная площадь, д. 13! Начало в 19:00.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Сенная площадь, 13 Санкт-Петербург, Сенная пл., 13
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Гоголь. Петербургские повести Гоголь. Петербургские повести Гоголь. Петербургские повести Гоголь. Петербургские повести Гоголь. Петербургские повести Гоголь. Петербургские повести

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