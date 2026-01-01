Спектакль «Гоголь-моголь». Театр-трактир с литературным меню в Доме Шрёдера

Гоголь и гастрономия: вечер в Доме Шрёдера

В культурном центре «Дом Шрёдера» состоится уникальное мероприятие «Гоголь-моголь», которое объединит литературные шедевры Николая Васильевича Гоголя и кулинарные традиции его эпохи. Зрители смогут насладиться блюдами, описанными в романах и пьесах классика, а также увидеть фрагменты спектаклей, посвящённых его творчеству.

Меню удивит разнообразием: пирог с яйцом, блины с припёком, наливка, маринованные грибочки, сырный суп из Парижа, жареная ряпушка, сдобная булочка с маком, вареники с вишней и кисель. Это гастрономическое приключение вдохновит любителей литературы и кулинарного искусства 19 века!

Вкусы Гоголя

Что же удивительного выбрал Чичиков на обед у Коробочки в романе «Мёртвые души»? Какие деликатесы звучат в «Старосветских помещиках»? Теперь зрители смогут попробовать эти блюда собственноручно, в рамках нового формата — театр-трактир.

Зрители займут свои места за столиками в уютном зале особняка Шрёдера, а на сцене разыграются сцены с упоминанием различных кулинарных изысков. И всё это будет подаваться прямо на столы!

Кулинарная культура Гоголя

Любовь писателей к искусству приготовления пищи заметна во многих произведениях, но Гоголь занимает особое место среди "кулинарных" классиков русской литературы. Он описывал еду с таким вдохновением, что её вкус можно было ощутить даже на страницах его книг. Гоголь считал желудок «самой благородной частью тела», а рестораны — «храмами», где официанты выступали в роли «жрецов».

Культура еды, впитывающая как традиционные рецепты, так и их современные интерпретации, подарит вам незабываемый вечер!

Примерное меню

Подача первая.

Н.В. Гоголь «Мёртвые души» или «Похождения Чичикова»:

пирог с яйцом;

блины с припёком: с луком, сыром, куриною грудкою и зеленью;

наливка: фруктовая или на кедровых орехах;

грибочки маринованные.

Вторая перемена блюд.

Н.В. Гоголь «Ревизор»:

суп сырный из Парижа, с сухариками;

ряпушка жареная;

Лабардан со сливками.

Третья перемена блюд.

Н.В. Гоголь «Старосветские помещики»:

сдобная булочка с маком;

вареники с вишней и сметаною;

яблоки, виноград;

кисель.

Продолжительность: 2 часа с тремя переменами блюд.