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Билеты от 1500₽
Киноафиша Гофман. Песочный человек

Спектакль Гофман. Песочный человек

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Песочный человек» от театра «Парабазис»

Театр «Парабазис» приглашает зрителей на захватывающее путешествие в мир сюрреализма и абсурда с новой постановкой по мотивам новеллы Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек». В этом спектакле поднимаются вечные философские вопросы: быть или казаться?, внить реальности или поддаться иллюзиям? Актеры и режиссеры театра заставят зрителей задуматься о том, как не утонуть в рутине и стремиться к высшему миру.

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Людмила Ролдугина, известная своим уникальным подходом к интерпретации классических произведений. В ролях:

  • Егор Соловьёв
  • Андрей Ворошилов
  • Станислав Калинин
  • Владлена Паплинская
  • Владимир Квант
  • Дарья Емельянова
  • Владимир Кискин
  • Ольга Колосова

О спектакле

«Песочный человек» — это не просто спектакль, а настоящая театральная философия, исследующая внутренний мир человека. В этом произведении переплетаются оптимизм и пессимизм, одухотворённость и механизация окружающего нас мира. Зрители смогут увидеть, как на сцене разворачивается борьба между реальностью и иллюзией, что делает постановку актуальной и близкой каждому.

Интересные факты

Эрнст Теодор Амадей Гофман, автор новеллы, был не только писателем, но и композитором, что придаёт его произведениям особую музыкальность и глубину. Спектакль «Песочный человек» — это возможность не только насладиться замечательной игрой актеров, но и погрузиться в атмосферу, вдохновленную творчеством великого мастера.

Не упустите шанс увидеть этот необычный спектакль и задать себе важные вопросы о жизни и реальности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

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