Спектакль Гофман. Песочный человек

Спектакль «Песочный человек» от театра «Парабазис»

Театр «Парабазис» приглашает зрителей на захватывающее путешествие в мир сюрреализма и абсурда с новой постановкой по мотивам новеллы Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек». В этом спектакле поднимаются вечные философские вопросы: быть или казаться?, внить реальности или поддаться иллюзиям? Актеры и режиссеры театра заставят зрителей задуматься о том, как не утонуть в рутине и стремиться к высшему миру.

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Людмила Ролдугина, известная своим уникальным подходом к интерпретации классических произведений. В ролях:

Егор Соловьёв

Андрей Ворошилов

Станислав Калинин

Владлена Паплинская

Владимир Квант

Дарья Емельянова

Владимир Кискин

Ольга Колосова

О спектакле

«Песочный человек» — это не просто спектакль, а настоящая театральная философия, исследующая внутренний мир человека. В этом произведении переплетаются оптимизм и пессимизм, одухотворённость и механизация окружающего нас мира. Зрители смогут увидеть, как на сцене разворачивается борьба между реальностью и иллюзией, что делает постановку актуальной и близкой каждому.

Интересные факты

Эрнст Теодор Амадей Гофман, автор новеллы, был не только писателем, но и композитором, что придаёт его произведениям особую музыкальность и глубину. Спектакль «Песочный человек» — это возможность не только насладиться замечательной игрой актеров, но и погрузиться в атмосферу, вдохновленную творчеством великого мастера.

Не упустите шанс увидеть этот необычный спектакль и задать себе важные вопросы о жизни и реальности!