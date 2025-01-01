Спектакль Годы и странствия К. Батюшкова

Моноспектакль Григория Печкысева по Б. Пастернаку

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль Григория Печкысева «Высокая болезнь». Это название отсылает к одноименной книге Бориса Пастернака, в которой раскрываются глубинные переживания и страсти человека, столкнувшегося с непростыми вопросами жизни и творчества.

Трагедия и гений

В спектакле идет речь о судьбе Константина Николаевича Батюшкова — талантливого поэта, который оставил яркий след в русской литературе. Батюшков, как прямой литературный наставник А.С. Пушкина, стал символом трагической судьбы художника, чьи мысли и чувства могут вознести до небес или погрузить в хаос безумия.

Кто за кулисами?

Художник спектакля — С. Тужикова, которая создала уникальный визуальный ряд, подчеркивающий атмосферу произведения. Музыкальное оформление выполнено Л. Пановой, что добавляет глубину и эмоциональность к словам поэта.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать свидетелем этого глубокого и трогательного спектакля, который погружает в мир поэзии и страсти. «Высокая болезнь» — это не просто история о поэте, это размышление о жизни, любви и творчестве.

Спектакль пройдет в [указать место и дату]. Билеты можно приобрести на сайте [указать сайт] или в кассах театра.