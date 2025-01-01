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Годы и странствия К. Батюшкова
Киноафиша Годы и странствия К. Батюшкова

Спектакль Годы и странствия К. Батюшкова

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Григория Печкысева по Б. Пастернаку

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль Григория Печкысева «Высокая болезнь». Это название отсылает к одноименной книге Бориса Пастернака, в которой раскрываются глубинные переживания и страсти человека, столкнувшегося с непростыми вопросами жизни и творчества.

Трагедия и гений

В спектакле идет речь о судьбе Константина Николаевича Батюшкова — талантливого поэта, который оставил яркий след в русской литературе. Батюшков, как прямой литературный наставник А.С. Пушкина, стал символом трагической судьбы художника, чьи мысли и чувства могут вознести до небес или погрузить в хаос безумия.

Кто за кулисами?

Художник спектакля — С. Тужикова, которая создала уникальный визуальный ряд, подчеркивающий атмосферу произведения. Музыкальное оформление выполнено Л. Пановой, что добавляет глубину и эмоциональность к словам поэта.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать свидетелем этого глубокого и трогательного спектакля, который погружает в мир поэзии и страсти. «Высокая болезнь» — это не просто история о поэте, это размышление о жизни, любви и творчестве.

Спектакль пройдет в [указать место и дату]. Билеты можно приобрести на сайте [указать сайт] или в кассах театра.

Режиссер
Григорий Печкысев
В ролях
Григорий Печкысев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
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