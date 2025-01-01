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Годунов
Киноафиша Годунов

Спектакль Годунов

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 16+
Режиссер Александр Янушкевич
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая уникальная интерпретация пьесы Александра Пушкина

Театральный мир готов представить уникальную интерпретацию пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов». В этом спектакле, состоящем из 18 картин, выделяются три ключевые: «Рабоцарь», «Игра в тычку» и «Самарянка». Данная постановка привлекает внимание тем, что антагонисты не встречаются на сцене, что дает возможность одному актёру исполнять две главные роли — Годунова и Димитрия.

Конфликт на сцене

Такой выбор актерского состава усиливает противостояние между избранным и истинным правителем. Зритель задается вопросом: почему избранный не может быть истинным? В соответствии с известной ремаркой, народу остается лишь «безмолвствовать». На протяжении всего действия сцена наполняется многочисленными головами, однако не всем из них дано право голоса. Они представляют собой массу для манипуляции, что, в свою очередь, становится способом работы актёра с куклой.

Награды и признание

Спектакль уже получил множество наград на престижных фестивалях. В 2022 году он стал лауреатом в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая мужская роль», «Лучший художник» и «Лучшая режиссерская работа» VIII Международного фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». В 2023 году он также был отмечен на I Международном фестивале театров кукол «Яндар», где завоевал приз за «Лучший спектакль» и «Лучшую актерскую работу» (Александр Малышев за роли Годунова и Димитрия).

Не упустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль, который заставляет задуматься о сложных вопросах власти и манипуляции. Встреча с «Рабоцарем» станет настоящим театральным событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 29 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 500 ₽
Челябинск, 4 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 300 ₽
Челябинск, 5 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Годунов Годунов Годунов Годунов Годунов Годунов Годунов Годунов Годунов Годунов

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