Спектакль Годунов

Новая уникальная интерпретация пьесы Александра Пушкина

Театральный мир готов представить уникальную интерпретацию пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов». В этом спектакле, состоящем из 18 картин, выделяются три ключевые: «Рабоцарь», «Игра в тычку» и «Самарянка». Данная постановка привлекает внимание тем, что антагонисты не встречаются на сцене, что дает возможность одному актёру исполнять две главные роли — Годунова и Димитрия.

Конфликт на сцене

Такой выбор актерского состава усиливает противостояние между избранным и истинным правителем. Зритель задается вопросом: почему избранный не может быть истинным? В соответствии с известной ремаркой, народу остается лишь «безмолвствовать». На протяжении всего действия сцена наполняется многочисленными головами, однако не всем из них дано право голоса. Они представляют собой массу для манипуляции, что, в свою очередь, становится способом работы актёра с куклой.

Награды и признание

Спектакль уже получил множество наград на престижных фестивалях. В 2022 году он стал лауреатом в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая мужская роль», «Лучший художник» и «Лучшая режиссерская работа» VIII Международного фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». В 2023 году он также был отмечен на I Международном фестивале театров кукол «Яндар», где завоевал приз за «Лучший спектакль» и «Лучшую актерскую работу» (Александр Малышев за роли Годунова и Димитрия).

Не упустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль, который заставляет задуматься о сложных вопросах власти и манипуляции. Встреча с «Рабоцарем» станет настоящим театральным событием!