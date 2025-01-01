Концерт "Год любви": звезды зарубежной эстрады и советского кино

В рамках цикла Новогодний фейерверк, вас ждет незабываемый концерт "Год любви". Эта программа объединит самые трогательные и запоминающиеся песни XX века, исполняемые Русским академическим оркестром под управлением дирижера Рустама Дильмухаметова. В роли солиста выступит баритон Владислав Косарев из Москвы.

Программа концерта

Андерсон, Ульвеус. Happy New Year ("С Новым Годом")

Поултон, Пресли, Мэтсон. Love Me Tender ("Люби меня нежно")

Руиз, Гибмел. Sway ("Покачиваться в такт")

Фридман, Найт. Rock Around the Clock ("Рок круглые сутки")

Таккани, де Паола, Панцери. Come prima ("Как прежде")

Модуньо, Мильяччи. Volare ("Летать")

Валли. Giamaica ("Ямайка")

Меррилл. Mambo Italiano ("Эй, мамбо")

Перкинс. Blue Suede Shoes ("Синие замшевые туфли")

Саймон. Hafanana ("Хафанана")

Бабаджанян, Вознесенский. "Год любви" из к/ф "Невеста с севера"

Крылатов, Рождественский. "Люблю тебя" из к/ф "Не ходите, девки, замуж"

Птичкин, Шаферан. "Мне б только знать" из к/ф "Моя улица"

Бабаджанян, Вознесенский. "Любовь можно потерять" из к/ф "Невеста с севера"

Крылатов, Дербенев. "Представь себе" из к/ф "Чародеи"

М. Дунаевский, Дербенев. "Все пройдет" из к/ф "Куда он денется?"

Бабаев, Турсун-Заде. "Я встретил девушку" из к/ф "Я встретил девушку"

Шаинский, Матусовский. "Ну почему ко мне ты равнодушна?" из к/ф "И снова Анискин"

Минков, Иванов. "Старый рояль" из к/ф "Мы из джаза"

Гладков, Ким. "Будьте здоровы" из к/ф "Точка, точка, запятая"

Детали мероприятия

Концерт пройдет 3 января в 19:00 в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Билеты можно приобрести от 700 рублей. Не упустите возможность насладиться великолепной программой и окунуться в атмосферу новогоднего праздника!

Возрастное ограничение: 12+