Концерт "Год любви": звезды зарубежной эстрады и советского кино
В рамках цикла Новогодний фейерверк, вас ждет незабываемый концерт "Год любви". Эта программа объединит самые трогательные и запоминающиеся песни XX века, исполняемые Русским академическим оркестром под управлением дирижера Рустама Дильмухаметова. В роли солиста выступит баритон Владислав Косарев из Москвы.
Программа концерта
- Андерсон, Ульвеус. Happy New Year ("С Новым Годом")
- Поултон, Пресли, Мэтсон. Love Me Tender ("Люби меня нежно")
- Руиз, Гибмел. Sway ("Покачиваться в такт")
- Фридман, Найт. Rock Around the Clock ("Рок круглые сутки")
- Таккани, де Паола, Панцери. Come prima ("Как прежде")
- Модуньо, Мильяччи. Volare ("Летать")
- Валли. Giamaica ("Ямайка")
- Меррилл. Mambo Italiano ("Эй, мамбо")
- Перкинс. Blue Suede Shoes ("Синие замшевые туфли")
- Саймон. Hafanana ("Хафанана")
- Бабаджанян, Вознесенский. "Год любви" из к/ф "Невеста с севера"
- Крылатов, Рождественский. "Люблю тебя" из к/ф "Не ходите, девки, замуж"
- Птичкин, Шаферан. "Мне б только знать" из к/ф "Моя улица"
- Бабаджанян, Вознесенский. "Любовь можно потерять" из к/ф "Невеста с севера"
- Крылатов, Дербенев. "Представь себе" из к/ф "Чародеи"
- М. Дунаевский, Дербенев. "Все пройдет" из к/ф "Куда он денется?"
- Бабаев, Турсун-Заде. "Я встретил девушку" из к/ф "Я встретил девушку"
- Шаинский, Матусовский. "Ну почему ко мне ты равнодушна?" из к/ф "И снова Анискин"
- Минков, Иванов. "Старый рояль" из к/ф "Мы из джаза"
- Гладков, Ким. "Будьте здоровы" из к/ф "Точка, точка, запятая"
Детали мероприятия
Концерт пройдет 3 января в 19:00 в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Билеты можно приобрести от 700 рублей. Не упустите возможность насладиться великолепной программой и окунуться в атмосферу новогоднего праздника!
Возрастное ограничение: 12+