Концерт "Год любви": звезды зарубежной эстрады и советского кино

В рамках цикла Новогодний фейерверк, вас ждет незабываемый концерт "Год любви". Эта программа объединит самые трогательные и запоминающиеся песни XX века, исполняемые Русским академическим оркестром под управлением дирижера Рустама Дильмухаметова. В роли солиста выступит баритон Владислав Косарев из Москвы.

Программа концерта

  • Андерсон, Ульвеус. Happy New Year ("С Новым Годом")
  • Поултон, Пресли, Мэтсон. Love Me Tender ("Люби меня нежно")
  • Руиз, Гибмел. Sway ("Покачиваться в такт")
  • Фридман, Найт. Rock Around the Clock ("Рок круглые сутки")
  • Таккани, де Паола, Панцери. Come prima ("Как прежде")
  • Модуньо, Мильяччи. Volare ("Летать")
  • Валли. Giamaica ("Ямайка")
  • Меррилл. Mambo Italiano ("Эй, мамбо")
  • Перкинс. Blue Suede Shoes ("Синие замшевые туфли")
  • Саймон. Hafanana ("Хафанана")
  • Бабаджанян, Вознесенский. "Год любви" из к/ф "Невеста с севера"
  • Крылатов, Рождественский. "Люблю тебя" из к/ф "Не ходите, девки, замуж"
  • Птичкин, Шаферан. "Мне б только знать" из к/ф "Моя улица"
  • Бабаджанян, Вознесенский. "Любовь можно потерять" из к/ф "Невеста с севера"
  • Крылатов, Дербенев. "Представь себе" из к/ф "Чародеи"
  • М. Дунаевский, Дербенев. "Все пройдет" из к/ф "Куда он денется?"
  • Бабаев, Турсун-Заде. "Я встретил девушку" из к/ф "Я встретил девушку"
  • Шаинский, Матусовский. "Ну почему ко мне ты равнодушна?" из к/ф "И снова Анискин"
  • Минков, Иванов. "Старый рояль" из к/ф "Мы из джаза"
  • Гладков, Ким. "Будьте здоровы" из к/ф "Точка, точка, запятая"

Детали мероприятия

Концерт пройдет 3 января в 19:00 в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Билеты можно приобрести от 700 рублей. Не упустите возможность насладиться великолепной программой и окунуться в атмосферу новогоднего праздника!

Возрастное ограничение: 12+

Январь
3 января суббота
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 700 ₽
4 января воскресенье
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 700 ₽

