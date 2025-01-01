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Гобой. Петербург. Петр I
Киноафиша Гобой. Петербург. Петр I

Гобой. Петербург. Петр I

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Дневник голландского мальчика гобоиста» — музыкальное путешествие в Санкт-Петербурге

Гобой, ставший одним из первых европейских музыкальных инструментов в России, появился в Санкт-Петербурге по велению Петра I. Этот удивительный инструмент стал не только символом музыкальной культуры, но и важной частью множества произведений великих композиторов.

В рамках предстоящего спектакля «Дневник голландского мальчика гобоиста» зрители смогут насладиться музыкой таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Генри Перселл, Николло Чимароза и Иоганн Штраус.

Спектакль и его сюжет

Спектакль рассказывает о судьбе молодого гобоиста, оказавшегося в Санкт-Петербурге. Его путешествие наполнено яркими встречами и музыкальными открытиями, которые оживят атмосферу города и дадут возможность зрителям прикоснуться к музыкальному наследию.

Интересные факты

  • Гобой был введен в оркестры в начале XVIII века и с тех пор стал неотъемлемой частью классической музыки.
  • В Санкт-Петербурге гобой приобрел особое значение благодаря влиянию европейской музыкальной традиции.
  • Музыка Баха и Генделя, прозвучавшая в спектакле, была написана в эпоху барокко и до сих пор вдохновляет музыкантов по всему миру.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и истории! Спектакль «Дневник голландского мальчика гобоиста» ждет вас на своей сцене.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 января
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 800 ₽

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