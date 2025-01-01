Go DnB 2026

Громкий старт года на фестивале GO DNB

Три иностранных артиста, сильнейшие представители российской DNB-сцены и праздничная атмосфера – фестиваль GO DNB готов взорвать две столицы! 3 января он стартует в SOUND CLUB в Санкт-Петербурге, а 4 января продолжится в TAU в Москве. Команды Northern Sound и Timeofnight DNB объединяют усилия, чтобы подарить вам невероятную ночь, полную энергии, драйва и мощного баса.

Знаменитые хэдлайнеры

На фестивале выступит легенда drum’n’bass и jungle музыки, популяризатор стиля – Aphrodite из Англии. Его более ста хитовых релизов стали классикой электронной музыки, а вклад в DNB-культуру трудно переоценить. Имя еще двух хэдлайнеров из Англии остается в секрете и будет раскрыто во время мероприятия, так что зрителей ждут сюрпризы!

Артисты и программа

Фестивали в Санкт-Петербурге и Москве будут проходить на двух сценах, которые погрузят гостей в мир ритмов drum’n’bass и jungle. На протяжении всей ночи будут выступать известные представители отечественной электронной сцены, а атмосфера будет усилена инсталляциями от visual-художников и мощной саунд-системой.

Состав артистов

Санкт-Петербург:

- Aphrodite (UK)

- SECRET GUEST 1 (UK)

- SECRET GUEST 2 (UK)

- Ozma & Lowriderz

- MC Smoky D

- Gancher & Ruin

- Command Strange

- Thematic

- Trash Talk

- Mistwist

- Holy Polly

- Pasha Nuts

- Sparks

- Plasti-X

- Wellvally

- Nrja

- Blackrider

Москва:

- Aphrodite (UK)

- SECRET GUEST 1 (UK)

- SECRET GUEST 2 (UK)

- Ozma & Lowriderz

- MC Smoky D

- Gancher & Ruin

- Impish

- Mistwist

- Pasha Nuts

- Trash Talk

Эмоции и впечатления

Подготовьтесь к уникальной ночи, где мощная звуковая система и зрелищное световое шоу создадут феерическую атмосферу. GO DNB – это истинный праздник для всех ценителей жанра, который не стоит пропускать!