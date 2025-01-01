Меню
Go DnB 2026
Go DnB 2026

Go DnB 2026

18+
18+

О концерте

Громкий старт года на фестивале GO DNB

Три иностранных артиста, сильнейшие представители российской DNB-сцены и праздничная атмосфера – фестиваль GO DNB готов взорвать две столицы! 3 января он стартует в SOUND CLUB в Санкт-Петербурге, а 4 января продолжится в TAU в Москве. Команды Northern Sound и Timeofnight DNB объединяют усилия, чтобы подарить вам невероятную ночь, полную энергии, драйва и мощного баса.

Знаменитые хэдлайнеры

На фестивале выступит легенда drum’n’bass и jungle музыки, популяризатор стиля – Aphrodite из Англии. Его более ста хитовых релизов стали классикой электронной музыки, а вклад в DNB-культуру трудно переоценить. Имя еще двух хэдлайнеров из Англии остается в секрете и будет раскрыто во время мероприятия, так что зрителей ждут сюрпризы!

Артисты и программа

Фестивали в Санкт-Петербурге и Москве будут проходить на двух сценах, которые погрузят гостей в мир ритмов drum’n’bass и jungle. На протяжении всей ночи будут выступать известные представители отечественной электронной сцены, а атмосфера будет усилена инсталляциями от visual-художников и мощной саунд-системой.

Состав артистов

Санкт-Петербург:
- Aphrodite (UK)
- SECRET GUEST 1 (UK)
- SECRET GUEST 2 (UK)
- Ozma & Lowriderz
- MC Smoky D
- Gancher & Ruin
- Command Strange
- Thematic
- Trash Talk
- Mistwist
- Holy Polly
- Pasha Nuts
- Sparks
- Plasti-X
- Wellvally
- Nrja
- Blackrider

Москва:
- Aphrodite (UK)
- SECRET GUEST 1 (UK)
- SECRET GUEST 2 (UK)
- Ozma & Lowriderz
- MC Smoky D
- Gancher & Ruin
- Impish
- Mistwist
- Pasha Nuts
- Trash Talk

Эмоции и впечатления

Подготовьтесь к уникальной ночи, где мощная звуковая система и зрелищное световое шоу создадут феерическую атмосферу. GO DNB – это истинный праздник для всех ценителей жанра, который не стоит пропускать!

В других городах
Январь
3 января суббота
23:50
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 1500 ₽
23:55
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 1700 ₽

Фотографии

Go DnB 2026 Go DnB 2026 Go DnB 2026 Go DnB 2026 Go DnB 2026 Go DnB 2026 Go DnB 2026 Go DnB 2026 Go DnB 2026

