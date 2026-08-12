Gnessin Air на Знаменке. Совершенство барокко

VI Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке»

С 6 по 16 августа 2026 года в Москве пройдет VI Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке». Этот масштабный музыкальный праздник будет проходить в Органном зале и приглашает зрителей насладиться уникальными концертами.

Лучшие исполнители барочной музыки

На фестивале выступят преподаватели «Барочной академии в Гнесинке» — признанные мастера исторически информированного исполнительства, специализирующиеся на старинной музыке, как в России, так и за рубежом. В программе «Совершенство барокко» зрители смогут услышать изысканные произведения, созданные в период с начала 17 до середины 18 века. Это отличная возможность увидеть и услышать исполнителей «в действии».

Фестиваль «11 дней музыки нон-стоп»

Фестиваль традиционно проходит в формате «11 дней музыки нон-стоп». Каждый день зрителей ждут дневные, вечерние (в 19:00) и ночные концерты (в 21:00). В программе предусмотрены выступления как известных музыкантов, так и разнообразных ансамблей и оркестров. Зрителям предложат широкий спектр музыкальных стилей: от классики до джаза, а также современные и старинные произведения.

Обратите внимание, что программа может претерпевать изменения. Успейте насладиться атмосферой живой музыки и выступлениями талантливых исполнителей!