Gnessin Air на Знаменке. Солисты барокко

VI Международный музыкальный фестиваль “GNESSIN AIR на Знаменке”

С 6 по 16 августа 2026 года в центре Москвы пройдет VI Международный музыкальный фестиваль “GNESSIN AIR на Знаменке”. В рамках этого масштабного события состоится серия уникальных концертов, которые будут интересны как музыкантам, так и ценителям музыкального искусства.

Солисты барокко

Одним из самых ярких проектов фестиваля станут концерты серии “Солисты барокко”. Это - уникальная возможность для юных музыкантов выступить с Фестивальным оркестром старинной музыки, исполняя старинные произведения. Артисты смогут представить свои номера так, как это задумывалось композитором, и ощутить всю красоту барочной музыки.

Автор проекта, ведущий и дирижер концертов, Александр Посикера, обещает, что каждый концерт станет настоящим музыкальным открытием.

Формат и программа фестиваля

Фестиваль сохранит традиционный формат “11 дней музыки нон-стоп”. Зрителей ждут дневные, вечерние (в 19:00) и ночные концерты (в 21:00). В его программе представлено разнообразие музыкальных жанров: от классики и джаза до современного и старинного звучания.

Важно отметить, что программа может быть изменена, поэтому следите за обновлениями на официальном сайте фестиваля.

Участие в фестивале

Запись для активных участников осуществляется на сайте summer-gnessinka.ru. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!