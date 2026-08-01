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Gnessin Air на Знаменке. Солисты барокко
Билеты от 800₽
Киноафиша Gnessin Air на Знаменке. Солисты барокко

Gnessin Air на Знаменке. Солисты барокко

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

VI Международный музыкальный фестиваль “GNESSIN AIR на Знаменке”

С 6 по 16 августа 2026 года в центре Москвы пройдет VI Международный музыкальный фестиваль “GNESSIN AIR на Знаменке”. В рамках этого масштабного события состоится серия уникальных концертов, которые будут интересны как музыкантам, так и ценителям музыкального искусства.

Солисты барокко

Одним из самых ярких проектов фестиваля станут концерты серии “Солисты барокко”. Это - уникальная возможность для юных музыкантов выступить с Фестивальным оркестром старинной музыки, исполняя старинные произведения. Артисты смогут представить свои номера так, как это задумывалось композитором, и ощутить всю красоту барочной музыки.

Автор проекта, ведущий и дирижер концертов, Александр Посикера, обещает, что каждый концерт станет настоящим музыкальным открытием.

Формат и программа фестиваля

Фестиваль сохранит традиционный формат “11 дней музыки нон-стоп”. Зрителей ждут дневные, вечерние (в 19:00) и ночные концерты (в 21:00). В его программе представлено разнообразие музыкальных жанров: от классики и джаза до современного и старинного звучания.

Важно отметить, что программа может быть изменена, поэтому следите за обновлениями на официальном сайте фестиваля.

Участие в фестивале

Запись для активных участников осуществляется на сайте summer-gnessinka.ru. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Gnessin Air на Знаменке. Солисты барокко

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
12:00
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
от 800 ₽

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