Gnessin Air на Знаменке. Джаз, фанк, этно, рок — и фагот

С 6 по 16 августа 2026 года в центре Москвы пройдет VI Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке». Традиционный формат фестиваля — «11 дней музыки нон-стоп» — предлагает слушателям дневные, вечерние (начало в 19:00) и ночные концерты (в 21:00) с участием известных музыкантов России и зарубежья, а также разнообразных ансамблей и оркестров.
В этом году зрителей ожидает яркая программа, которая включает в себя как классику, так и джаз, а также современную и старинную музыку. Однако стоит отметить, что состав программы может меняться.
Особое внимание стоит уделить концерту, в котором фагот — академический инструмент с глубоким, бархатным тембром — выйдет за пределы привычного репертуара. В этот раз фагот заговорит языком джаза, фанка, этно и рока благодаря талантливым участникам.
Солистка и концертмейстер группы фаготов Национального филармонического оркестра России Анастасия Батракова соберет на сцене своих коллег и друзей — выпускников «Гнесинской десятилетки» и приглашённых музыкантов. Анастасия — лауреат международных конкурсов и участница премьер современной музыки, выступавшая с ведущими российскими и зарубежными оркестрами.
В концерте примут участие:
Вместе они создадут тёплую и сочную звуковую палитру. В программе прозвучат джазовые стандарты, а также произведения таких композиторов, как Пи Ви Эллиса, Антонио Карлоса Жобима, Джорджа Гершвина, Гарольда Арлена, Оскара Петтифорда и Руслана Квинты. Также запланированы свободные импровизации, где каждый музыкант сможет продемонстрировать своё мастерство в «минуте соло».