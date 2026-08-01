Gnessin Air на Знаменке. Джаз, фанк, этно, рок — и фагот

VI Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке»

С 6 по 16 августа 2026 года в центре Москвы пройдет VI Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке». Традиционный формат фестиваля — «11 дней музыки нон-стоп» — предлагает слушателям дневные, вечерние (начало в 19:00) и ночные концерты (в 21:00) с участием известных музыкантов России и зарубежья, а также разнообразных ансамблей и оркестров.

В этом году зрителей ожидает яркая программа, которая включает в себя как классику, так и джаз, а также современную и старинную музыку. Однако стоит отметить, что состав программы может меняться.

Концерт-эксперимент с фаготом

Особое внимание стоит уделить концерту, в котором фагот — академический инструмент с глубоким, бархатным тембром — выйдет за пределы привычного репертуара. В этот раз фагот заговорит языком джаза, фанка, этно и рока благодаря талантливым участникам.

Солистка и концертмейстер группы фаготов Национального филармонического оркестра России Анастасия Батракова соберет на сцене своих коллег и друзей — выпускников «Гнесинской десятилетки» и приглашённых музыкантов. Анастасия — лауреат международных конкурсов и участница премьер современной музыки, выступавшая с ведущими российскими и зарубежными оркестрами.

Уникальное звучание

В концерте примут участие:

Анастасия Батракова — фагот, джазовый вокал

Николай Добкин — фагот, фортепиано

Кирилл Пузанов — фагот

Александр Дегасюк — фагот

Сергей Фролов — гобой

Михаил Шевнин — контрабас, бас-гитара

Григорий Мальян — контрабас

Максим Слухай — гитара, электрогитара

Илья Гендлер — барабаны

Эдгар Баракаускис — ударные

Вместе они создадут тёплую и сочную звуковую палитру. В программе прозвучат джазовые стандарты, а также произведения таких композиторов, как Пи Ви Эллиса, Антонио Карлоса Жобима, Джорджа Гершвина, Гарольда Арлена, Оскара Петтифорда и Руслана Квинты. Также запланированы свободные импровизации, где каждый музыкант сможет продемонстрировать своё мастерство в «минуте соло».