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Gnessin Air на Знаменке. Джаз, фанк, этно, рок — и фагот
Билеты от 1000₽
Киноафиша Gnessin Air на Знаменке. Джаз, фанк, этно, рок — и фагот

Gnessin Air на Знаменке. Джаз, фанк, этно, рок — и фагот

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

VI Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке»

С 6 по 16 августа 2026 года в центре Москвы пройдет VI Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке». Традиционный формат фестиваля — «11 дней музыки нон-стоп» — предлагает слушателям дневные, вечерние (начало в 19:00) и ночные концерты (в 21:00) с участием известных музыкантов России и зарубежья, а также разнообразных ансамблей и оркестров.

В этом году зрителей ожидает яркая программа, которая включает в себя как классику, так и джаз, а также современную и старинную музыку. Однако стоит отметить, что состав программы может меняться.

Концерт-эксперимент с фаготом

Особое внимание стоит уделить концерту, в котором фагот — академический инструмент с глубоким, бархатным тембром — выйдет за пределы привычного репертуара. В этот раз фагот заговорит языком джаза, фанка, этно и рока благодаря талантливым участникам.

Солистка и концертмейстер группы фаготов Национального филармонического оркестра России Анастасия Батракова соберет на сцене своих коллег и друзей — выпускников «Гнесинской десятилетки» и приглашённых музыкантов. Анастасия — лауреат международных конкурсов и участница премьер современной музыки, выступавшая с ведущими российскими и зарубежными оркестрами.

Уникальное звучание

В концерте примут участие:

  • Анастасия Батракова — фагот, джазовый вокал
  • Николай Добкин — фагот, фортепиано
  • Кирилл Пузанов — фагот
  • Александр Дегасюк — фагот
  • Сергей Фролов — гобой
  • Михаил Шевнин — контрабас, бас-гитара
  • Григорий Мальян — контрабас
  • Максим Слухай — гитара, электрогитара
  • Илья Гендлер — барабаны
  • Эдгар Баракаускис — ударные

Вместе они создадут тёплую и сочную звуковую палитру. В программе прозвучат джазовые стандарты, а также произведения таких композиторов, как Пи Ви Эллиса, Антонио Карлоса Жобима, Джорджа Гершвина, Гарольда Арлена, Оскара Петтифорда и Руслана Квинты. Также запланированы свободные импровизации, где каждый музыкант сможет продемонстрировать своё мастерство в «минуте соло».

Купить билет на концерт Gnessin Air на Знаменке. Джаз, фанк, этно, рок — и фагот

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Август
15 августа суббота
21:00
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
от 1000 ₽

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