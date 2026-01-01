Спектакль «Глумов» в театре имени В.И. Качалова

В театре имени В.И. Качалова идет спектакль по пьесе А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Это классическая история о Егоре Глумове, который готов пожертвовать своей совестью ради успеха в обществе и манипулировать жизнями других людей.

Современная интерпретация классики

Спектакль «Глумов» идет на сцене театра более 10 лет. Он с успехом переносит на современный язык остроумную историю о маленьком человеке, стремящемся выбиться в люди среди больших чиновников и лицемерных друзей. Актуальность сюжета сохраняется и спустя 140 лет.

Сложный выбор главного героя

Егор Глумов, мечтая о женитьбе на выгодной невесте и хорошем месте, оказывается перед выбором: изменить своим принципам и забыть о совести или устоять перед искушениями. Справится ли он с угрызениями совести, или один неверный шаг разрушит все его мечты о карьере и славе?

Режиссерская концепция

Режиссер Александр Славутский создает интересную интерпретацию, показывая Глумова как современника, который, играя чужими жизнями, подходит к пределу своих моралей. Это делает спектакль актуальным для зрителей, интересующихся как классическими произведениями, так и их современными интерпретациями.

