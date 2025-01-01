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Глубже чем
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Спектакль Глубже чем

Постановка
Zart House 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Моноспектакль "Глубже, чем..." — погружение в бездну сознания в Театре на Морском вокзале

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Глубже, чем...», который стал настоящим откровением для зрителей. Эта история о художнике, запершемся в четырёх стенах, стремится найти истину в глубинах своего разума. Спектакль поднимает важные вопросы о любви, признании и правде — о том, что может вывести нас из тьмы в свет.

Сюжет

Главный герой спектакля погружается в бесконечную бездну своих мыслей. Он ведет разговоры с Бесом и заигрывает с Богом, пытается утопить себя в вине и воспоминаниях. На сцене разыгрываются моменты неприкрытой агрессии и обезоруживающей слабости, заставляющие зрителей задуматься о своих собственных страхах и надеждах.

Интересные факты

  • Режиссером спектакля выступил известный мастер, чьи работы завоевали множество наград на театральных фестивалях.
  • Для создания атмосферы спектакля использованы уникальные световые и звуковые решения, которые усиливают ощущение погружения в мир героя.
  • Актер, исполняющий главную роль, прошел intensive-курс по психологии, чтобы лучше передать внутренние переживания своего персонажа.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как интерес к спектаклю велик!

Приходите и откройте для себя тайны, скрытые глубже, чем...

Режиссер
Татьяна Завьялова
В ролях
Илья Наумов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 950 ₽

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