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Глубокое синее море
Киноафиша Глубокое синее море

Спектакль Глубокое синее море

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Глубокое синее море»: мощное высказывание о силе духа в Молодёжном театре на Фонтанке

Пьеса Теренса Рэттигана «Глубокое синее море» — это произведение, заслужившее признание театральных деятелей на протяжении семи десятилетий. Она входит в число лучших мировых драматургических произведений о любви и человеческих отношениях. Название пьесы отсылает к английской поговорке «Between the Devil and the Deep Blue Sea», символизируя трудность выбора между двумя equally сложными обстоятельствами.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Хестер Коллер, — замужняя женщина средних лет, неожиданно влюбляется в бывшего военного летчика. Эта любовь захватывает её целиком, заставляя отказаться от комфортной жизни, оставить мужа и столкнуться с бытовыми трудностями. Однако ответное чувство Фредди, азартного игрока и любителя выпивки, оказывается поверхностным и мимолетным. Хестер, пройдя через эмоциональные испытания, окажется на краю своих сил и будет вынуждена начать жизнь с нуля.

Темы и содержание

Спектакль в Молодёжном театре на Фонтанке продолжает исследование природы любви, ответственности и силы внутреннего духа. Он приглашает зрителей задуматься о том, как преодолеть предательство и трудности, а также найти в себе смелость и мужество двигаться вперед. Через сложные эмоциональные переживания героини, театр затрагивает глубокие аспекты человеческих отношений и личной силы.

«Глубокое синее море» — это произведение о том, как важно сохранять силу духа и двигаться вперед, несмотря на жизненные испытания. Молодёжный театр на Фонтанке вновь обращается к зрителям с глубокими и актуальными темами, предлагая им погрузиться в мир сложных эмоций и отношений.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Алла Одинг
Сергей Барабаш
Дарья Вершинина
Эмилия Спивак
Петр Журавлев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Глубокое синее море Глубокое синее море Глубокое синее море

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