Экскурсия для взрослых в музее русской сказки

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по музею «За лесами, за горами», где глубокие смыслы русских сказок откроются с новой стороны. Эта экскурсия представит знакомые с детства истории не только детям, но и взрослым, задавая важные вопросы о культурных кодах нашей традиции.

Что вас ждет?

Вы узнаете, откуда появились русские сказки и какими они бывают. Экскурсовод поделится знаниями о древних традициях, обрядах, верованиях и жизненных смыслах, которые сохранились в этих произведениях. Через призму простых сюжетов вы увидите представления о добре и зле, взрослении и испытаниях, семье и судьбе, а также о связи человека с природой.

Необычное восприятие

Эта экскурсия — это не классическая лекция, а увлекательный рассказ о сказках, где знакомые герои и образы раскрываются с неожиданной стороны. Если вы любите русскую культуру, историю и фольклор, это мероприятие станет вашим идеальным выбором. Откройте для себя волшебство сказок и живую память народа!