Глубина Веков: Музыка Японии при свечах
Билеты от 999₽
Глубина Веков: Музыка Японии при свечах

6+
О концерте

Концерт группы «Барабаны Тайко в Музее Пушкина

Группа «Барабаны Тайко «Большая Волна» (Taiko Drums Oo-Nami) — это уникальный коллектив музыкантов-виртуозов, созданный в 2019 году под руководством Анны Лю. Все участники группы прошли обучение в Японии, что позволило им освоить искусство игры на японских барабанах и других аутентичных инструментах.

Основными инструментами группы являются японские барабаны, но в их творчестве также используются разнообразная перкуссия, струнные инструменты кото и сямисэн, а также флейта синобуэ. Это делает их музыку многогранной и захватывающей.

Концертная деятельность

Группа активно выступает на различных фестивалях, таких как «Дикая Мята», «Фэнтези-фест», «Былинный берег» и «День Тайко». Концерты коллектива привлекают внимание своей энергией и живой интерпретацией традиционной японской музыки.

Состав группы

  • Анна Лю — барабаны
  • Даниил Дербасов — барабаны
  • Сергей Терновский — флейта
  • Анастасия Петрова — кото
  • Анна Шленева — барабаны, перкуссии
  • Елена Скворцова — барабаны
  • Анна Терновская — барабаны

Важная информация для зрителей

Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что в программе концерта и составе артистов возможны изменения.

26 июня пятница
20:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
8 августа суббота
17:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 1099 ₽

