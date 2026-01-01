Вечер импровизации и психодрамы в Арт-клубе ЦСИ М’АРС

5 ноября в 20:00 в Арт-клубе ЦСИ М’АРС состоится уникальное событие – «Глубина души». Это вечер импровизации, психодрамы и театра Playback, который обещает изменить жизнь участников, открыв в них новые возможности.

Погружение в самоисследование

Гости мероприятия получат шанс исследовать свои внутренние ландшафты через инструменты психодрамы и методы театра Playback. Участники, исполняя различные роли, будут мягко открывать в себе новые грани, освобождать тело и речь, а также ощущать восстановительную силу импровизации.

Что вас ждёт на вечере

Исследование ролей и сценариев: используйте метод психодрамы для анализа своих ситуаций, избавляйтесь от психологической боли и обид без глубокого погружения в психоанализ.

Раскрепощение тела и речи: участвуйте в импровизационных играх, обучаясь действовать спонтанно и развивать гибкость и уверенность.

Восстановление сил: с помощью техник глубокого расслабления и актёрского мастерства вы «перезагрузите» нервную систему и снимите мышечные зажимы.

Новый взгляд на свои ситуации

В финале практики участники получат новый взгляд на свои жизненные ситуации, внутренний ресурс и состояние «лёгкого дыхания». Не требуется никакой уровень подготовленности – необходима лишь готовность к исследованию и чувствованию.

«Глубина души» – это незабываемое погружение в мир спонтанности, где каждое движение, слово и чувство рождаются «здесь и сейчас», без сценария и суждений. В этой практике вы – в главной роли!