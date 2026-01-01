5 ноября в 20:00 в Арт-клубе ЦСИ М’АРС состоится уникальное событие – «Глубина души». Это вечер импровизации, психодрамы и театра Playback, который обещает изменить жизнь участников, открыв в них новые возможности.
Гости мероприятия получат шанс исследовать свои внутренние ландшафты через инструменты психодрамы и методы театра Playback. Участники, исполняя различные роли, будут мягко открывать в себе новые грани, освобождать тело и речь, а также ощущать восстановительную силу импровизации.
В финале практики участники получат новый взгляд на свои жизненные ситуации, внутренний ресурс и состояние «лёгкого дыхания». Не требуется никакой уровень подготовленности – необходима лишь готовность к исследованию и чувствованию.
«Глубина души» – это незабываемое погружение в мир спонтанности, где каждое движение, слово и чувство рождаются «здесь и сейчас», без сценария и суждений. В этой практике вы – в главной роли!