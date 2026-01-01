Гөлшат Имамиева / Язның бер кичендә / Одним весенним вечером
Киноафиша Гөлшат Имамиева / Язның бер кичендә / Одним весенним вечером

Гөлшат Имамиева / Язның бер кичендә / Одним весенним вечером

6+
Возраст 6+

О концерте

Весенний вечер с Гульшат Имамиевой

Приглашаем вас на концерт заслуженной артистки Республики Татарстан Гульшат Имамиевой. Обладательница уникального сопрано, она уже является лауреаткой множества международных и всероссийских конкурсов.

В программе вечера - разнообразные музыкальные произведения: классические арии, романсы, народные и эстрадные песни. Гульшат Имамиева объединит академическую традицию с национальными интонациями, создавая живую атмосферу весеннего настроения.

Концерт будет проходить на татарском языке, что подарит слушателям возможность глубже ощутить культуру и музыкальное наследие Татарстана.

Не упустите шанс насладиться высоким искусством и великолепным вокалом в исполнении талантливой певицы!

Апрель
8 апреля среда
19:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8

