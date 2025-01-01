Музыкальное путешествие: произведения великих композиторов в Пермской филармонии
Приглашаем вас на удивительный музыкальный вечер, где вы сможете насладиться произведениями таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Оливье Мессиан, Джакомо Пуччини и Георг Фридрих Гендель. Этот концерт обещает стать настоящим открытием для любителей классической музыки.
Исполнители
- Солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган)
- Kama Cantabile (хор Пермского музыкального колледжа)
- Лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры Лариса Юркова (руководитель)
Программа вечера
- Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга Es dur из органной мессы
- Оливье Мессиан — «Господь среди нас»
- Джакомо Пуччини — Messa Di Gloria
- Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» — хор из оратории «Мессия»
Обратите внимание: в программе возможны изменения. Не упустите шанс погрузиться в мир величественной музыки и порадовать себя великолепным исполнением!