Gloria
Киноафиша Gloria

Gloria

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие: произведения великих композиторов в Пермской филармонии

Приглашаем вас на удивительный музыкальный вечер, где вы сможете насладиться произведениями таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Оливье Мессиан, Джакомо Пуччини и Георг Фридрих Гендель. Этот концерт обещает стать настоящим открытием для любителей классической музыки.

Исполнители

  • Солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган)
  • Kama Cantabile (хор Пермского музыкального колледжа)
  • Лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры Лариса Юркова (руководитель)

Программа вечера

  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга Es dur из органной мессы
  • Оливье Мессиан — «Господь среди нас»
  • Джакомо Пуччини — Messa Di Gloria
  • Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» — хор из оратории «Мессия»

Обратите внимание: в программе возможны изменения. Не упустите шанс погрузиться в мир величественной музыки и порадовать себя великолепным исполнением!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Пермь, 25 февраля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 500 ₽

