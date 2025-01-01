Музыкальное путешествие: произведения великих композиторов в Пермской филармонии

Приглашаем вас на удивительный музыкальный вечер, где вы сможете насладиться произведениями таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Оливье Мессиан, Джакомо Пуччини и Георг Фридрих Гендель. Этот концерт обещает стать настоящим открытием для любителей классической музыки.

Исполнители

Солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган)

Kama Cantabile (хор Пермского музыкального колледжа)

Лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры Лариса Юркова (руководитель)

Программа вечера

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга Es dur из органной мессы

Оливье Мессиан — «Господь среди нас»

Джакомо Пуччини — Messa Di Gloria

Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» — хор из оратории «Мессия»

Обратите внимание: в программе возможны изменения. Не упустите шанс погрузиться в мир величественной музыки и порадовать себя великолепным исполнением!