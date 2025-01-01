Меню
Глитч
Киноафиша Глитч

Спектакль Глитч

16+
Режиссер Михаил Бычков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера пьесы "Глитч" в Воронеже

Мы продолжаем цикл читок современной драматургии и рады представить вашему вниманию абсолютную премьеру по пьесе молодого воронежского автора Раисы Ждан. "Глитч" — это вторая работа писательницы, написанная в декабре 2024 года и до этого момента ни разу не исполнявшаяся публично.

Что такое "Глитч"?

Термин "глитч" может означать сбой или баг в технологических системах, а также помехи в радиотехнике. В контексте этой пьесы он становится метафорой состояния современного человека. Это момент, когда усталость от постоянного ношения маски приводит к тому, что сознание сбивается с курса и погружается в бездну тревог и беспокойств. Именно в этом пространстве находится то, что мешает герою "выпрямиться во весь рост" и стать хозяином своей жизни.

Новеллы о поисках счастья

Пьеса имеет подзаголовок: "новеллы о поисках счастья". В ней три новеллы, каждая из которых кажется отдельной историей с разными героями. Но возможно ли, что в мире существует иллюзорное место, где все они могли бы встретиться?

Артисты и режиссер

В читке участвуют талантливые артисты: Камиль Тукаев, Наталья Шевченко, Юрий Овчинников, Анастасия Павлюкова и Константин Гунькин. Режиссером читки выступает Михаил Бычков, который успешно работает в театральной сфере и уже успел зарекомендовать себя как интересный и глубокий постановщик.

Не пропустите возможность погрузиться в мир "Глитча" и увидеть, как современные темы переплетаются с внутренними переживаниями героев. Это уникальный шанс познакомиться с новым произведением и насладиться живым искусством театра.

В других городах

Воронеж, 27 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
18:00 от 1500 ₽

