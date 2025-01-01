Премьера по пьесе молодого воронежского автора Раисы Ждан

Мы продолжаем цикл читок современной драматургии на нашей сцене и рады представить вашему вниманию абсолютную премьеру по пьесе молодого воронежского автора Раисы Ждан. Пьеса под названием «Глитч» была написана в декабре 2024 года и до сих пор не имела публичных показов.

Что такое "глитч"?

Термин «глитч» имеет несколько значений: в компьютерной терминологии он означает сбой или баг, в радиотехнике — помехи. В контексте пьесы этот термин становится метафорой состояния современного человека. Это момент, когда он устает носить маску и его сознание соскальзывает в бездну, где скрываются настоящие тревоги.

Пьеса имеет подзаголовок «новеллы о поисках счастья». Всего в ней три новеллы, которые на первый взгляд кажутся отдельными историями с разными героями. Но возможно ли, что в нашем мире есть некое иллюзорное место, где они могли бы собраться вместе?

Артисты и режиссер

В читке принимают участие талантливые артисты: Камиль Тукаев, Наталья Шевченко, Юрий Овчинников, Анастасия Павлюкова и Константин Гунькин. Режиссером читки выступает Михаил Бычков.

Не упустите возможность стать свидетелем этой уникальной истории о поисках счастья и внутреннем мире человека. Ждем вас на нашей сцене!