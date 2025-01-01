Глеб Самойлов: 55. Юбилейный концерт. Агата Кристи

Концерт Глеба Самойлова: Юбилей 55 лет!

Глеб Самойлов, лидер легендарной группы «Агата Кристи», приглашает вас на уникальный концерт, приуроченный к его юбилею — 55 лет! На песнях этой группы выросло не одно поколение меломанов, а их хиты знают наизусть миллионы.

Мистическое обаяние любимых композиций

В предстоящем концерте зрители смогут вновь насладиться магией знаменитых треков и ощутить энергетику творческого наследия «Агаты Кристи». Ретроспективная программа охватит не только абсолютные хиты, такие как «Ковёр-вертолёт», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и редкие раритеты, которые порадуют заядлых поклонников.

Не пропустите событие!

Это будет по-настоящему громко, горячо и незабываемо! Убедитесь сами, что музыка Глеба Самойлова по-прежнему способна вдохновлять и волновать. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!