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Глеб Самойлов: 55. Юбилейный концерт. Агата Кристи
Киноафиша Глеб Самойлов: 55. Юбилейный концерт. Агата Кристи

Глеб Самойлов: 55. Юбилейный концерт. Агата Кристи

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Глеба Самойлова: Юбилей 55 лет!

Глеб Самойлов, лидер легендарной группы «Агата Кристи», приглашает вас на уникальный концерт, приуроченный к его юбилею — 55 лет! На песнях этой группы выросло не одно поколение меломанов, а их хиты знают наизусть миллионы.

Мистическое обаяние любимых композиций

В предстоящем концерте зрители смогут вновь насладиться магией знаменитых треков и ощутить энергетику творческого наследия «Агаты Кристи». Ретроспективная программа охватит не только абсолютные хиты, такие как «Ковёр-вертолёт», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и редкие раритеты, которые порадуют заядлых поклонников.

Не пропустите событие!

Это будет по-настоящему громко, горячо и незабываемо! Убедитесь сами, что музыка Глеба Самойлова по-прежнему способна вдохновлять и волновать. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 декабря
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 9 декабря
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 2500 ₽

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