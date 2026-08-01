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Глазурь и грива
Киноафиша Глазурь и грива

Глазурь и грива

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О выставке

Выставка под открытым небом «Глазурь и грива» в Царском Селе

Музей-заповедник «Царское Село» радует зрителей новой выставкой под открытым небом «Глазурь и грива». На территории исторического комплекса «Императорская ферма» размещены 17 уникальных арт-объектов, созданных современными художниками со всей России и Кубы. Эти работы были отобраны на открытом конкурсе, где мастера керамики представляли свои произведения, вдохновленные историей царскосельской Фермы.

Творческое вдохновение художников

Экспонаты выставки разнообразны: среди них можно увидеть множество изображений лошадей, ягненка на ромашковом поле и инсталляцию «Куры Его Величества» от Надии Миниахметовой из Петербурга. Заместитель директора по развитию ГМЗ «Царское Село» Татьяна Андреева отметила: «Обращение к керамике – продолжение нашего проекта «Арт-Ферма Царского Села», который возвращает память о прошлом места и интерпретирует культурно-историческое наследие».

Уникальные инсталляции

Скульпторы-керамисты не только создали образы исторических животных, но и обратились к нынешним обитателям Фермы. Например, инсталляция «Водопой» Вероники Сушко и Владимира Никифорова объединяет разных животных – от домашних до экзотических, а в отражении воды на подиуме видны облака.

Инсталляция «Предсказания Царского Села» Полины Семахиной и Арины Лещенко позволяет зрителям взаимодействовать с керамическим печеньем, а «Королевна» Ольги Равинской добавляет элемент игры с размерами и формами объектов, отражающим древнегреческие амфоры.

Керамика и современное искусство

Дарья Ибрагимова представила пять образов лошадей и пони, в то время как «Белые кони» Ирины Бобыльковой из Нижнего Новгорода призваны быть тактильными и доступными для буквального прикосновения. Валентина Тубольцева вдохновилась пасторальной жизнью, а Армас Кабрера Дальям из Гаваны соединил металл и глазурь в своей композиции.

Выставка была организована совместно с командой «Жги! Журнал о современной керамике и стекле» при поддержке Галереи современной авторской керамики «573». К выставке также предусмотрена обширная программа: кураторские экскурсии, встречи с художниками, мастер-классы, дискуссии и открытые лекции.

Исторический контекст «Императорской фермы»

«Императорская ферма», созданная по воле Александра I, является памятником архитектуры XIX века. Она была призвана стать образцовым хозяйством и обеспечивать Императорский двор молочной продукцией. За время своего существования здесь разводили разные виды животных и птиц. Блестящая реставрация фермы закончится в 2024 году, а в 2025-м стартует новый масштабный проект «Арт-Ферма Царского Села».

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Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Царское Село» Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, 7

Фотографии

Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива Глазурь и грива

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