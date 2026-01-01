Глазунов: «Царь Иудейский». Концертное исполнение оперы в Капелле Санкт-Петербурга

Не упустите возможность стать свидетелями великолепной музыкальной драмы Александра Глазунова «Царь Иудейский». Это произведение, написанное для солистов, хора и оркестра, станет ярким событием театрального сезона.

О концерте

«Царь Иудейский» - это музыкальная драма, основанная на библейском сюжете. История разворачивается вокруг жизни царя Иудеи Ирода, что создает атмосферу эмоциональной и моральной насыщенности.

Исполнители

На сцене выступят солисты, хор и Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга. Уникальное звучание оркестра в сочетании с мастерством вокалистов придаст спектаклю особую глубину.

Зачем стоит посетить спектакль?

Спектакль предложит зрителям не только замечательную музыку, но и поразительные визуальные решения. Вам представится возможность насладиться творчеством одного из величайших композиторов русского романтизма и ощутить всю силу его художественного замысла.

Ждем вас на этом незабываемом вечере, который станет ярким событием в культурной жизни города!