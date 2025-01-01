Меню
Глаза голубой собаки
Киноафиша Глаза голубой собаки

Спектакль Глаза голубой собаки

12+
Режиссер Антон Рабецкий
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по мотивам произведения Габриэля Гарсиа Маркеса 

«Глаза голубой собаки» — это чувственный и хрупкий спектакль с элементами мюзикла, созданный по мотивам произведения Габриэля Гарсиа Маркеса.

Сюжет начинается с загадочных фраз: «Эта комната снится мне так же, как и тебе». Главный герой, поднявшись и направляясь к лампе, чувствует, как она в испуге отступает, опасаясь невидимой черты, разделяющей их. В диалоге звучит мысль о том, что в каком-то городе мира все стены исписаны словами «глаза голубой собаки». Это символическое выражение передает стремление к поиску и пониманию.

Спектакль исследует, как миф может помочь в поисках полноты жизни. Он утверждает, что многие вопросы невозможно решить в рамках одной жизни, но можно найти ответы в пределах мифологического пространства.

Атмосфера и исполнение

Яркие музыкальные номера и пронизанные эмоциями сцены создают уникальную атмосферу, в которой зрители могут глубже осознать темы любви, утраты и поисков. Этот спектакль приглашает зрителей в путешествие по неизведанным мирам, позволяя заглянуть в глубины человеческой души.

Не упустите возможность увидеть «Глаза голубой собаки» — спектакль, который перенесет вас в мир мифов и снов, подарив новые ощущения и размышления о жизни и её значении.

