Новое юмористическое шоу Никиты Дубровского и Дениса Смирнова

«Глаз Народа» — новое шоу, которое запускают комики Никита Дубровский и Денис Смирнов. В нем они проводят соцопросы на актуальные темы, волнующие общество, но по какой-то причине не попадающие в традиционные исследования ВЦИОМ. После того как результаты опроса собраны, комики обсуждают их прямо со зрителями, предоставляя возможность зрителям поделиться своим мнением и взглядами на важнейшие социальные вопросы.

Особенности шоу: