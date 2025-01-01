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Глаз Народа
Билеты от 500₽
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Глаз Народа

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Новое юмористическое шоу Никиты Дубровского и Дениса Смирнова

«Глаз Народа» — новое шоу, которое запускают комики Никита Дубровский и Денис Смирнов. В нем они проводят соцопросы на актуальные темы, волнующие общество, но по какой-то причине не попадающие в традиционные исследования ВЦИОМ. После того как результаты опроса собраны, комики обсуждают их прямо со зрителями, предоставляя возможность зрителям поделиться своим мнением и взглядами на важнейшие социальные вопросы.

Особенности шоу:

  • Формат: Комики собирают мнения зрителей по актуальным и порой неожиданных вопросам, а затем обсуждают ответы.
  • Интерактивность: Зрители могут активно участвовать в обсуждениях, что придает шоу дополнительную динамику и оживление.
  • Темы: Опросы касаются широкого спектра важных и актуальных вопросов, которые волнуют общество, но часто обходят стороной в крупных социсследованиях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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