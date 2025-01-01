Новое юмористическое шоу Никиты Дубровского и Дениса Смирнова
«Глаз Народа» — новое шоу, которое запускают комики Никита Дубровский и Денис Смирнов. В нем они проводят соцопросы на актуальные темы, волнующие общество, но по какой-то причине не попадающие в традиционные исследования ВЦИОМ. После того как результаты опроса собраны, комики обсуждают их прямо со зрителями, предоставляя возможность зрителям поделиться своим мнением и взглядами на важнейшие социальные вопросы.
Особенности шоу:
- Формат: Комики собирают мнения зрителей по актуальным и порой неожиданных вопросам, а затем обсуждают ответы.
- Интерактивность: Зрители могут активно участвовать в обсуждениях, что придает шоу дополнительную динамику и оживление.
- Темы: Опросы касаются широкого спектра важных и актуальных вопросов, которые волнуют общество, но часто обходят стороной в крупных социсследованиях.