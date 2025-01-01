Глаз народа. Съёмка шоу

Уникальное шоу «Глаз Народа» в формате обсуждений и соцопросов

Не упустите возможность стать частью уникального шоу «Глаз Народа», где комики Никита Дубровский, Егор Свирский и Денис Смирнов будут проводить соцопросы на важные темы, которые волнуют общество. Затем они совместно с вами, дорогие зрители, обсудят полученные результаты, создавая атмосферу интерактивного общения.

Почувствуйте себя участником!

Съемки шоу представляют собой уникальную возможность для каждого зрителя стать активным участником программы. Благодаря онлайн-голосованию вы сможете повлиять на ход событий, добавляя интерактивности в обсуждение.

Гостевые выступления

В этот вечер вас ждет специальная программа с приглашенными гостями:

19:00 – Настя Веневитина

22:00 – Вася Шакулин

Подробности о гостевом рассадке

По прибытии все гости будут рассажены по столикам менеджером в порядке очередности. Обратите внимание, что возможно объединение небольших компаний за одним столом. Если вы приобрели билеты отдельно и хотите сидеть вместе, рекомендуем приходить заранее. Это также даст вам шанс занять места ближе к сцене.

Время и продолжительность

Продолжительность мероприятия составляет 1,5 часа. Сбор гостей начинается за 45 минут до начала шоу. Не опаздывайте, чтобы не пропустить самое интересное!