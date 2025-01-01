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Главный Новогодний Концерт
Билеты от 3000₽
Киноафиша Главный Новогодний Концерт

Главный Новогодний Концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Новогодний Концерт в Московской Live Арена

Новый год – время исполнения желаний, но разве может одно желание объединить всех? И возможно ли, чтобы все любили одни и те же песни? «Главный Новогодний Концерт» врывается в российский шоу-бизнес с целью переосмыслить музыкальные вкусы нашей многообразной страны.

Уникальное музыкальное объединение

«Главный Новогодний Концерт» обещает шокирующие дуэты, живой звук и свежий юмор, создавая атмосферу настоящего новогоднего настроения. На одной сцене встретятся рок- и поп-артисты, исполнители шансона и джаза, классических романсов и рэпа. Как и встреча Нового года, этот концерт объединит людей с разными интересами.

Смешение жанров и эмоций

В этом праздничном концерте зрители услышат любимые песни представителей разных поколений, обладающих различными взглядами и профессиями. Левши и правши, молодые и взрослые – все найдут что-то близкое для себя. «Главный Новогодний Концерт» станет праздником, где артисты всех музыкальных жанров создадут уникальную атмосферу.

Необычные сюрпризы на сцене

Исполнители, которые, казалось бы, никогда не будут взаимодействовать, вдруг запоют вместе. Зрителей ждут неожиданные метаморфозы декораций и возможность увидеть происходящее не только на сцене, но и за кулисами. Ведущие программы подарят зрителям смех до слез, добавляя сюрреалистичности в атмосферу.

Телесъемка концерта

С «Главным Новогодним Концертом» в Live Арена Новый год наступит раньше обычного! Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое будет записано для телевизионной аудитории.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 декабря
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
18:00 от 3000 ₽

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