Стендап вечер в Казанском Comedy Crew
Каждую неделю на сцене стендап-бара Comedy Crew выступают сильнейшие комики страны. Мы представляем вам участников популярных шоу, таких как «Stand-up на ТНТ», «Stand-up Club#1», «Токсики», «Открытый микрофон» и многих других TV- и YouTube проектов. Каждый концерт - это гарантия великолепного шоу!
Главный концерт недели
Обратите внимание, что уже доступны билеты на ближайшие выступления:
- 18.10 - Вадим Малюк и Расул Гахраманов
Знакомьтесь с нашими комиками
- Вадим Малюк - участник известных проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, Open Mic и Money Mic в VK видео. Он многократный победитель шоу «Roast Battle» и участник программы «Токсики» на YouTube и VK видео.
- Расул Гахраманов - также участник «Открытого Микрофона» на ТНТ, «Roast Battle» на Labelcom и Open Mic в VK.
Полезная информация для зрителей
Следите за нашим телеграм-каналом ComedyNewsKzn, чтобы заранее узнать состав привозных комиков и задать интересующие вас вопросы.
- Продолжительность шоу: 1,5 часа. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять места и заказать что-то в баре.
- Места: если вы покупаете только часть билетов за столиком, имейте в виду, что рядом могут оказаться другие зрители.
- Правила поведения: во время шоу строго запрещено разговаривать и выкрикивать, это мешает комикам и другим зрителям.
- Алкоголь: вход лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже при наличии билетов.
- Запрет на пронос напитков: не допускается приносить свои закуски и напитки в бар.
- Язык выступлений: со сцены может быть использована нецензурная лексика, будьте к этому готовы.
- Возрастное ограничение: 18+