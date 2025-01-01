Стендап вечер в Казанском Comedy Crew

Каждую неделю на сцене стендап-бара Comedy Crew выступают сильнейшие комики страны. Мы представляем вам участников популярных шоу, таких как «Stand-up на ТНТ», «Stand-up Club#1», «Токсики», «Открытый микрофон» и многих других TV- и YouTube проектов. Каждый концерт - это гарантия великолепного шоу!

Главный концерт недели

Обратите внимание, что уже доступны билеты на ближайшие выступления:

18.10 - Вадим Малюк и Расул Гахраманов

Знакомьтесь с нашими комиками

Вадим Малюк - участник известных проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, Open Mic и Money Mic в VK видео. Он многократный победитель шоу «Roast Battle» и участник программы «Токсики» на YouTube и VK видео.

Расул Гахраманов - также участник «Открытого Микрофона» на ТНТ, «Roast Battle» на Labelcom и Open Mic в VK.

Полезная информация для зрителей

Следите за нашим телеграм-каналом ComedyNewsKzn, чтобы заранее узнать состав привозных комиков и задать интересующие вас вопросы.