Спектакль Главн(ая)ое роль

Новый моноспектакль в Театре на Юго-Западе

Театр на Юго-Западе представляет моноспектакль «Главн(ая)ое роль», который был создан режиссёром Юлией Дегтяренко и драматургом Ольгой Непахаревой. Это представление погружает зрителей в мир мечтаний, переживаний, падений и взлётов актрисы.

Новый формат «Клубного спектакля»

Спектакль также знаменует собой появление нового жанра — «Клубного спектакля» под названием «СПЕКТ — UP». В этом формате зрители становятся не только наблюдателями, но и активными участниками. Это делает опыт более вовлекающим и личным.

Для любителей театра

«Главн(ая)ое роль» будет особенно интересно тем, кто интересуется театром и его влиянием на жизнь. Спектакль открывает обсуждение о жизни в театре и о театре в жизни, позволяя зрителям задуматься о своём месте в этих двух мирах.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!