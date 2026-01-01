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Спектакль Главная роль

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Главная роль: За кулисами театральной мечты

Эта искромётная комедия раскроет перед вами все тайны театрального закулисья. С юмором и лёгкостью она ответит на вопросы, которые могли даже не приходить в голову. Приглашаем вас окунуться в мир, где каждый может стать звездой, даже если это только на время представления.

Тайны театрального мира

Загадочный мир театра всегда притягивал тех, кто мечтает о свете софитов и аплодисментах зрителей. «Богема» — слово, полное тайн и влекущее за собой. Многие из нас хотя бы раз в жизни представляли себя на месте главного героя на сцене Бродвея или в центре внимания на Каннском кинофестивале.

Но что же скрывается за бархатными занавесями и яркими огнями рампы? Кто такие актеры, режиссёры и драматурги на самом деле? Откуда черпают они вдохновение и какие жертвы готовы принести ради искусства и признания?

 

Режиссер
Петр Красилов
Петр Красилов
В ролях
Александр Пашков
Александр Пашков
Петр Красилов
Петр Красилов
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
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