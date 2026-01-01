Альберт Ибрагимов и группа «Главная роль». Концерт к 8 марта

Дорогие женщины! В этот замечательный праздник 8 марта вас ждет выступление известной группы «Главная роль» и ее талантливого фронтмена Альберта Ибрагимова, который уже успел завоевать сердца зрителей как участник громкой четверки «Актеры дубляжа».

Группа «Главная роль» исполнит свои популярные хиты, такие как «Шантарам», «Тамм» и «Песня осени». Замечательной новинкой является песня «Всем счастья», которая стала настоящим хитом и долгожителем в чартах русского Shazam, а также популярных хит-парадах Узбекистана и Беларуси.

«Главная роль» не раз становилась музыкальным сюрпризом для зрителей программы «Мечталлион» на Первом канале и принимала участие в знаковых фестивалях, таких как «Дикая мята». Их клипы, снятые в живописных уголках мира — от Каира до Самарканда, радуют зрителей на главных музыкальных каналах.

Только 8 марта, у вас есть уникальная возможность увидеть ваших любимых артистов совсем близко; готовьтесь к настоящему празднику!

Важно знать