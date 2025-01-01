Вечер с группой «Главная роль» в баре «Руки Вверх!»

5 декабря нашумевшая группа «Главная роль» и ее фронтмен Альберт Ибрагимов, участник громкой четверки «Актеры Дубляжа», выступят в баре «Руки Вверх!» на Автозаводской. Этот концерт станет настоящим праздником для поклонников группы!

Знакомство с группой

Группа «Главная роль» привлекла внимание слушателей своей песней «Всем счастья», которая стала хитом во многих сериалах. Сингл долгое время держался в топ-20 чарта русского Shazam и в чартах Узбекистана и Белоруссии. Артисты также являются музыкальными гостями программы «Мечталлион» на Первом канале и активно участвуют в знаковых фестивалях, таких как «Дикая мята». Их клипы, снятые в таких уникальных местах, как Каир и Самарканд, сегодня транслируются на главных музыкальных каналах.

Информация о концерте

Сбор гостей начнется в 18:00, а начало концерта запланировано на 19:30. Обратите внимание, что бронь стола действительна до 21:00, после чего можно продолжить отдых, забронировав стол на необходимое время. Места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными, а указанная сумма за столом – это лишь посадочное место.

Важные нюансы

Вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите молодым, пожалуйста, имейте при себе паспорт. Убедительная просьба: не приходите в спортивных штанах. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Не упустите уникальную возможность увидеть «Главную роль» вживую и насладиться их музыкой на расстоянии вытянутой руки!