Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Главная роль
Билеты от 1500₽
Киноафиша Главная роль

Главная роль

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер с группой «Главная роль» в баре «Руки Вверх!»

5 декабря нашумевшая группа «Главная роль» и ее фронтмен Альберт Ибрагимов, участник громкой четверки «Актеры Дубляжа», выступят в баре «Руки Вверх!» на Автозаводской. Этот концерт станет настоящим праздником для поклонников группы!

Знакомство с группой

Группа «Главная роль» привлекла внимание слушателей своей песней «Всем счастья», которая стала хитом во многих сериалах. Сингл долгое время держался в топ-20 чарта русского Shazam и в чартах Узбекистана и Белоруссии. Артисты также являются музыкальными гостями программы «Мечталлион» на Первом канале и активно участвуют в знаковых фестивалях, таких как «Дикая мята». Их клипы, снятые в таких уникальных местах, как Каир и Самарканд, сегодня транслируются на главных музыкальных каналах.

Информация о концерте

Сбор гостей начнется в 18:00, а начало концерта запланировано на 19:30. Обратите внимание, что бронь стола действительна до 21:00, после чего можно продолжить отдых, забронировав стол на необходимое время. Места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными, а указанная сумма за столом – это лишь посадочное место.

Важные нюансы

Вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите молодым, пожалуйста, имейте при себе паспорт. Убедительная просьба: не приходите в спортивных штанах. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Не упустите уникальную возможность увидеть «Главную роль» вживую и насладиться их музыкой на расстоянии вытянутой руки!

Купить билет на концерт Главная роль

Помощь с билетами
Декабрь
5 декабря пятница
18:00
Руки вверх! Москва, Ленинская Слобода, 26, МЦ Roomer
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
20 ноября в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
6+
Джаз
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
20 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 3000 ₽
Валерий Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд
6+
Рок-н-ролл
Валерий Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд
27 ноября в 20:00 Павильон №14 «Азербайджан»
от 3200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше