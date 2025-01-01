5 декабря нашумевшая группа «Главная роль» и ее фронтмен Альберт Ибрагимов, участник громкой четверки «Актеры Дубляжа», выступят в баре «Руки Вверх!» на Автозаводской. Этот концерт станет настоящим праздником для поклонников группы!
Группа «Главная роль» привлекла внимание слушателей своей песней «Всем счастья», которая стала хитом во многих сериалах. Сингл долгое время держался в топ-20 чарта русского Shazam и в чартах Узбекистана и Белоруссии. Артисты также являются музыкальными гостями программы «Мечталлион» на Первом канале и активно участвуют в знаковых фестивалях, таких как «Дикая мята». Их клипы, снятые в таких уникальных местах, как Каир и Самарканд, сегодня транслируются на главных музыкальных каналах.
Сбор гостей начнется в 18:00, а начало концерта запланировано на 19:30. Обратите внимание, что бронь стола действительна до 21:00, после чего можно продолжить отдых, забронировав стол на необходимое время. Места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными, а указанная сумма за столом – это лишь посадочное место.
Вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите молодым, пожалуйста, имейте при себе паспорт. Убедительная просьба: не приходите в спортивных штанах. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.
Не упустите уникальную возможность увидеть «Главную роль» вживую и насладиться их музыкой на расстоянии вытянутой руки!