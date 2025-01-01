Меню
Главная роль
Главная роль

Спектакль Главная роль

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Новая комедия «Главная роль» — погружение в мир театрального волшебства

Добро пожаловать в захватывающий мир комедии «Главная роль»! Эта постановка обещает открыть перед вами двери в чарующий мир театра и настоящего искусства. Уверяем, вы не сможете устоять перед ее обаянием!

Что скрывают звезды?

Вы когда-нибудь мечтали встать на сцену и сыграть главную роль? Кто из нас не хотел бы, оказавшись на Красной дорожке Каннского фестиваля? Забудьте о звездной славе! Эта комедия приподнимет занавес и покажет, как устроена жизнь артистов и какие у них на уме безумные идеи.

Звездный состав

Наш главный актер, Александр Пашков, знает, как провести вечер с улыбкой на лице. Вместе с ним на сцене будут смеяться Петр Красилов, Анатолий Руденко и Глафира Тарханова. Их блестящие выступления подарят вам уйму позитивных эмоций и неожиданного смеха!

Ваши любимые моменты

Не упустите возможность стать частью незабываемого театрального приключения. Продюсеры уверены: «Главная роль» станет вашим любимым спектаклем, который вам захочется пересматривать снова и снова.

Присоединяйтесь к нашему театральному сообществу!

Если вы любите комедию, эта постановка создана специально для вас! Приходите и станьте частью нашей театральной семьи, где каждый зритель получает свою главную роль. Вас ждут веселые сюрпризы и увлекательные моменты каждый вечер!

Режиссер
Петр Красилов
Петр Красилов
В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Петр Красилов
Петр Красилов
Александр Пашков
Александр Пашков

Купить билет на спектакль

Расписание

20 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

