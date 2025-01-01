Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Главная Роль. «Бархатные сезоны. Серия 1»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Главная Роль. «Бархатные сезоны. Серия 1»

Главная Роль. «Бархатные сезоны. Серия 1»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Главная Роль: «Бархатные сезоны. Серия 1»

Приглашаем вас на уникальный концерт группы, который пройдет в клубе «16 тонн». Это мероприятие станет настоящим праздником для ценителей музыки различных жанров: от рока до шансона.

Когда и где?

Концерт состоится в клубе «16 тонн», известном своей атмосферой и качественным звуком. Уточняйте дату и время на официальном сайте клуба.

Музыкальное разнообразие

В программе вечера представлены самые разнообразные стили: рок, эстрада, инди и шансон. Это возможность насладиться не только популярными хитами, но и новыми композициями, которые сделают вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Группа известна своими живыми выступлениями и энергией, которую они передают зрителям.
  • Клуб «16 тонн» славится не только музыкой, но и уникальной атмосферой, где каждый зритель может почувствовать себя частью шоу.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже, успейте приобрести их заранее, чтобы гарантировать себе место на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»
18+
Юмор
Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»
30 августа в 19:20 Coin Event Hall
от 1800 ₽
Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»
18+
Вечеринка
Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»
29 августа в 19:00 Гадкий койот
от 1000 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
4 октября в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше