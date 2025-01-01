Главная Роль: «Бархатные сезоны. Серия 1»

Приглашаем вас на уникальный концерт группы, который пройдет в клубе «16 тонн». Это мероприятие станет настоящим праздником для ценителей музыки различных жанров: от рока до шансона.

Когда и где?

Концерт состоится в клубе «16 тонн», известном своей атмосферой и качественным звуком. Уточняйте дату и время на официальном сайте клуба.

Музыкальное разнообразие

В программе вечера представлены самые разнообразные стили: рок, эстрада, инди и шансон. Это возможность насладиться не только популярными хитами, но и новыми композициями, которые сделают вечер незабываемым.

Интересные факты

Группа известна своими живыми выступлениями и энергией, которую они передают зрителям.

Клуб «16 тонн» славится не только музыкой, но и уникальной атмосферой, где каждый зритель может почувствовать себя частью шоу.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже, успейте приобрести их заранее, чтобы гарантировать себе место на концерте!