Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
ГЛАВНАЯ РЭП ВЕЧЕРИНКА!
Билеты от 3000₽
Киноафиша ГЛАВНАЯ РЭП ВЕЧЕРИНКА!

ГЛАВНАЯ РЭП ВЕЧЕРИНКА!

16+
Продолжительность 210 минут
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Вечеринка в честь главной рэп-премии страны

В концертном зале «Свобода» состоится яркое событие для любителей рэп-музыки - Preparty, посвященная началу голосования главной рэп-премии страны. Здесь будет объявлен финальный список номинантов на престижную награду.

Финалисты премии

На предстоящей вечеринке зрители узнают, кто станет обладателем награды за лучший флоу, кто выпустил самый запоминающийся фит, а также кто из новичков уже завоевал любовь публики. Кроме того, будет определен главный хастлер года.

Кого ждать на вечеринке

Среди номинантов выделяются такие популярные исполнители, как Егор Крид, Macan, МОТ, Джиган и Big Baby Tape. Также в шорт-лист вошли Instasamka, Og Buda, Feduk и многие другие, включая L’ouone, Niletto, Gone.Fludd, Saluki, Soda Luv, Дору, Captown, The Limba, Anikv, Бьянку, Смоки Мо, Хаски, ST, Jah Khalib, Lovv66, Sqwoz Bab, Alisha, Lil Krystalll, Thrill Pill, Thomas Mraz, Молодого Платона, Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets, Мэйби Бэйби, Rakhim, Kai Angel и Toxi$.

Не упустите возможность присоединиться к фанатам рэпа и стать свидетелями объявления имен тех, кто поборется за звание лучших в музыкальной индустрии.

Купить билет на концерт ГЛАВНАЯ РЭП ВЕЧЕРИНКА!

Помощь с билетами
Март
31 марта вторник
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 3000 ₽

В ближайшие дни

НЕ.KURILI
18+
Поп
НЕ.KURILI
3 апреля в 19:00 Stereopeople
от 1700 ₽
Александр Ф. Скляр
18+
Джаз
Александр Ф. Скляр
11 апреля в 20:30 Союз композиторов
от 2600 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
22 марта в 17:00 Сергеич
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше