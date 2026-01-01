ГЛАВНАЯ РЭП ВЕЧЕРИНКА!

Вечеринка в честь главной рэп-премии страны

В концертном зале «Свобода» состоится яркое событие для любителей рэп-музыки - Preparty, посвященная началу голосования главной рэп-премии страны. Здесь будет объявлен финальный список номинантов на престижную награду.

Финалисты премии

На предстоящей вечеринке зрители узнают, кто станет обладателем награды за лучший флоу, кто выпустил самый запоминающийся фит, а также кто из новичков уже завоевал любовь публики. Кроме того, будет определен главный хастлер года.

Кого ждать на вечеринке

Среди номинантов выделяются такие популярные исполнители, как Егор Крид, Macan, МОТ, Джиган и Big Baby Tape. Также в шорт-лист вошли Instasamka, Og Buda, Feduk и многие другие, включая L’ouone, Niletto, Gone.Fludd, Saluki, Soda Luv, Дору, Captown, The Limba, Anikv, Бьянку, Смоки Мо, Хаски, ST, Jah Khalib, Lovv66, Sqwoz Bab, Alisha, Lil Krystalll, Thrill Pill, Thomas Mraz, Молодого Платона, Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets, Мэйби Бэйби, Rakhim, Kai Angel и Toxi$.

Не упустите возможность присоединиться к фанатам рэпа и стать свидетелями объявления имен тех, кто поборется за звание лучших в музыкальной индустрии.