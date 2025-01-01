Главная проверка материала от StandUp_Msk

Это важнейшая проверка материала для опытных комиков. В рамках мероприятия каждый комик получит 20 минут для проверки своего материала, и только профессиональные, известные комики будут оценивать шутки. В числе участников — резиденты StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Каждый состав для проверок публикуется в Telegram-канале StandUp_Msk в день мероприятия, что дает возможность узнать, кто именно будет выступать.

Уютное размещение и заказ еды

Вечер проходит за столиками, и в течение мероприятия гости могут заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода, с возможностью подсадки для небольших компаний. Если вы хотите сидеть вместе, приходите заранее, чтобы занять места ближе к сцене.

Разнообразие составов и дополнительные развлечения

Каждую неделю составы на мероприятие меняются, а это значит, что зрители всегда могут ожидать новые впечатления. Продолжительность мероприятия составляет 1,5–2 часа, в течение которых не только будут представлены шутки, но и будет активно происходить импровизационное общение с залом. Кроме того, зрителей ждут розыгрыши бесплатных напитков.

Комьюнити StandUp_Msk

StandUp_Msk — это стендап-комьюнити комиков со всей России, в рамках которого на сцене выступают участники самых популярных стендап-шоу. Вечера превращают кафе, рестораны и бары по всей Москве в настоящие комедийные клубы. Вы можете каждый день посещать стендап-шоу в новых заведениях с необычной кухней и атмосферой.

Примечания