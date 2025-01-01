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Главная проверка материала

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Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Главная проверка материала от StandUp_Msk

Это важнейшая проверка материала для опытных комиков. В рамках мероприятия каждый комик получит 20 минут для проверки своего материала, и только профессиональные, известные комики будут оценивать шутки. В числе участников — резиденты StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Каждый состав для проверок публикуется в Telegram-канале StandUp_Msk в день мероприятия, что дает возможность узнать, кто именно будет выступать.

Уютное размещение и заказ еды
Вечер проходит за столиками, и в течение мероприятия гости могут заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода, с возможностью подсадки для небольших компаний. Если вы хотите сидеть вместе, приходите заранее, чтобы занять места ближе к сцене.

Разнообразие составов и дополнительные развлечения
Каждую неделю составы на мероприятие меняются, а это значит, что зрители всегда могут ожидать новые впечатления. Продолжительность мероприятия составляет 1,5–2 часа, в течение которых не только будут представлены шутки, но и будет активно происходить импровизационное общение с залом. Кроме того, зрителей ждут розыгрыши бесплатных напитков.

Комьюнити StandUp_Msk
StandUp_Msk — это стендап-комьюнити комиков со всей России, в рамках которого на сцене выступают участники самых популярных стендап-шоу. Вечера превращают кафе, рестораны и бары по всей Москве в настоящие комедийные клубы. Вы можете каждый день посещать стендап-шоу в новых заведениях с необычной кухней и атмосферой.

Примечания

  • Мероприятие не имеет привязки к конкретным местам, поэтому для удобства занимайте лучшие места заранее.
  • Посетителей в сильном алкогольном опьянении могут не пустить на мероприятие.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 600 ₽
24 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
25 июля
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
26 июля
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
27 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
28 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
29 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
30 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 600 ₽
31 июля
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
1 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
2 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
3 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
4 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
5 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
6 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
7 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
8 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
9 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
10 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
11 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
12 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
13 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
14 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽
15 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
16 августа
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
20:00 от 600 ₽
17 августа
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Фортепианный дуэт: Д. Маслеев и Ф. Копачевский
5 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
18 октября в 19:00 Live Арена
от 5000 ₽
Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера
12+
Неоклассика
Шедевры неоклассики в сиянии тысячи свечей: от Людовико Эйнауди до Ханса Циммера
24 августа в 19:00 Особняк Прове
от 3800 ₽
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