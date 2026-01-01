Оповещения от Киноафиши
Билеты от 0₽
Главная проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Купить билет на концерт Главная проверка материала

Март
1 марта воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
15 марта воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
29 марта воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

В ближайшие дни

Большой Юбилейный концерт к 70-летию Ефима Шифрина
12+
Юмор Эстрада
Большой Юбилейный концерт к 70-летию Ефима Шифрина
3 марта в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 1000 ₽
Cloud Nine
6+
Джаз
Cloud Nine
6 марта в 20:00 Jam Club
Билеты
Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
2 мая в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
