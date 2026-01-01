Главная проверка материала

Оповещения от Киноафиши
О концерте
Билеты от 0₽
18+
юмор
Возраст
18+
Билеты от 0₽
О концерте
Март
1 марта
воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
Купить билеты
15 марта
воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
Купить билеты
29 марта
воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
Купить билеты
В ближайшие дни
12+
Юмор
Эстрада
Большой Юбилейный концерт к 70-летию Ефима Шифрина
3 марта в 19:00
Концертный зал «Москва»
от 1000 ₽
6+
Джаз
Cloud Nine
6 марта в 20:00
Jam Club
Билеты
6+
Блюз
Blues Brunch
2 мая в 14:00
Jam Club
от 500 ₽
